Girona tornarà a ser el nucli de la novel·la negra en la segona edició del Llibrestiu, que se celebrarà la tarda del dijous 14 de juliol a la plaça Independència.

La Cambra del Llibre va impulsar l’estiu passat una prova pilot del Llibrestiu a tot Catalunya. La idea era fer una «festa del llibre» per a marcar al calendari anual una altra gran cita literària a part de la de Sant Jordi, Nadal i la Setmana del Llibre en Català.

A Girona, totes les llibreries de la ciutat es van agrupar per fer una parada conjunta a la plaça Independència amb un mateix denominador comú: la novel·la negra. La rebuda va ser tan bona que, enguany, el Gremi de Llibreters de Girona ha decidit tirar endavant la segona edició, l’única que es fa a Catalunya.

«Estem molt contents de com va funcionar l’any passat, és per això que aquest any tornem a apostar per la novel·la negra. És un gènere que mai falla», assegura Jordi Gispert, gerent de la Llibreria 22.

Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Girona, insisteix en que el Llibrestiu «vol ser una festa literària per la ciutadania. No pretenem fer diners».

Així, la tarda del 14 de juliol inundarà la plaça Independència de les últimes novetats de novel·la negra, així com també de signatures de llibres i xerrades com la que moderarà Jordi Grau amb l’escriptora Laia Vilaseca, la periodista Tura Soler i l’advocat Carles Monguilod sobre el fenomen del true crime.

Tant Gispert com Ferrer asseguren que «els autors de novel·la negra són molt solidaris i ens ho han fet tot molt fàcil», i que per això ha estat possible tirar endavant aquesta segona edició.

La programació del Llibrestiu començarà a les sis de la tarda i inclourà la participació d’autors com Sebastià Bennasar, Salvador Casas, Anna Carreras, Jordi Dausà.