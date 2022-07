Artistes de renom internacional com Ramon Pujolboira, Modest Cuixart, Josep Maria Subirachs o Josep Niebla apareixen junts en una mostra que commemora els quaranta anys d'exposicions celebrades a Castell-Platja d'Aro, que es va inaugurar dissabte.

La proposta, Mirades d’una Col·lecció, realitza una retrospectiva del fons municipal d’art d’aquesta localitat de la Costa Brava, que compta amb obres de tots aquests autors ja desapareguts i d’uns altres encara en actiu com el pintor Pep Camps o l’escultor Emili Armengol.

Per a aquesta ambiciosa exposició s'han utilitzat tres espais diferents repartits pel municipi com són el Castell de Benedormiens, la Masia Bas i el Parc dels Estanys. El primer va concentrar totes les mostres artístiques a Castell-Platja d'Aro durant trenta anys, i els altres dos van acollir propostes col·lectives i escultures de gran format, respectivament, en l'última dècada.

De cadascuna d'aquestes exposicions va quedar sempre com a testimoni una peça que es va incorporar al fons municipal, configurat actualment per més de 200 obres. Ara, els comissaris Conxita Oliver i Juanjo Gallardo n’han seleccionat un centenar amb motiu d'aquests quaranta anys d'aposta per l'art en aquest municipi baixepmordanès.

Els noms que apareixen aclaparen per la qualitat del seu llegat i, a més dels citats, figuren també en la relació el del que va ser director dels Museus Dalí, Antoni Pitxot, o el de l'italià Lorenzo Quinn, fill de l'actor Anthony Quinn.

Robert Llimós, Shigeyoshi Koyama, Pere de Ribot, Alvar Suñol, Quim Domene, Manu i Roberto Vandereycken, Rosa Serra, Domènec Fita, Vincenzo Carmentati o Josep Canals integren també una llarga llista d'artistes de primer nivell.

Un patrimoni «de gran valor»

La comissària i crítica Conxita Oliver ha explicat que «el fons d’art de l’Ajuntament de Castell, Platja d’Aro i S’Agaró suposa un patrimoni públic de gran valor, reunit al llarg de més de quaranta anys, sobretot pel fet que la seva amplitud permet seguir una part de la història artística contemporània». Oliver ha destacat «la pluralitat» de discursos i disciplines que acumulen les obres, entre les quals n’han seleccionat un centenar que serveix de retrospectiva d’una aposta per la cultura de quatre dècades.

Aquesta insistència a recolzar l'art al llarg de tant anys per part de diferents governs municipals va ser elogiada durant la inauguració pel responsable cultural de la Generalitat a Girona, Josep Calataiud.

L’actual alcalde, Maurici Jiménez, va assegurar en la seva intervenció que poden estar «contents» del treball realitzat i per l’àmplia mirada referida per la comissària, que comprèn des de pintura a escultura i diferents arts plàstiques. L’objectiu de la retrospectiva és apropar al públic general unes creacions «de primer nivell» amb autors que, en alguns casos, formen part de l’elit artística global.

Mirades d’una Col·lecció és un recorregut per aquests tres espais expositius que conclou amb una projecció en la Masia Bas a càrrec de Tom Carr, un especialista en muntatges que ha creat per a aquesta mostra una projecció lumínica que es podrà veure diàriament fins a finals d'estiu.

L'exposició romandrà oberta al Castell de Benedormiens fins al 7 d'agost, en la Masia Bas fins a l'11 de setembre, i de forma permanent al Parc dels Estanys.