El Bayerisches Staatsballett va tornar a marxar de Peralada ovacionat després de la segona nit consecutiva. Presentaven tres peces més, de les quals només van repetir Rubies, que va servir per tancar l'espectacle.

Affaris of the heart va obrir la nit. Creada per la companyia, coreografiada per David Dawson, l’elegància i sobrietat de l'escenografia combinaven amb una coreografia amb solos amb pas de deux, que va anar en crescendo fins a un final vibrant. Tot seguit Pictures an exibithion, el gran regal de la nit. Inspirat en el quadre 'Estudi de color-Quadres amb cercles concèntrics' de Kandinsky, i acompanyat de la música de piano de Modest Mussorgski, la pintura va saltar a l'escenari per ballar, per expressar els colors, la delicadesa. Va emocionar de principi a fi. Per tancar, la repetició de Rubi, que havia servit per obrir la nit de divendres. Una peça on van lluir la parella solista Carollina Bastos i Shane Wagman, destacant per la seva gran tècnica i especialment per la seva expressivitat, fent difícil d'apartar els ulls d'ells dos quan sortien a l'escenari.