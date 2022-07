Quan, amb la canícula de l’estiu, bona part dels gironins marxen cap a la Costa Brava, Ramon Mirabet va donar dissabte als seus fidels bons motius per quedar-se a la ciutat. La seva actuació al festival Tempo -malgrat confessar ell mateix que només havia dormit tres hores i que la calor l’havia matxacat- va estar plena d’energia i va oferir un ambient íntim però festiu, amb un públic més que entregat.

Així, la plaça dels Jurats de Girona es va convertir en una autèntica pista de ball on van sonar peces com Begin Again, Home is where the heart is i la imprescindible Those Little Things, banda sonora d’una coneguda marca de cerveses. Mirabet va assegurar que a Girona s’hi sent «com a casa», i ho va demostrar quan, acompanyat dels seus músics, va baixar per tocar entre el públic.

Un concert que, més enllà de la màgia, va tenir la voluntat de ser inclusiu amb la participació d’Eva Garcia, de l’associació Encantados, que va intepretar tot el repertori de Mirabet amb llenguatge de signes.