Banyoles és, des d’avui i fins el 15, la seu del Congrés Internacional de Joventuts Musicals, una trobada amb uns 140 inscrits d’arreu del món que combinarà conferències, concerts i debats. Aquesta trobada, que en edicions anteriors ha passat per ciutats com Oslo, Sao Paulo i Brussel·les, feia trenta anys que no se celebrava en una ciutat de l’Estat.

Aquest any, la cita inclou tant l’Assemblea General de l’entitat, en què es reuneixen els delegats de les més de 120 entitats membre, i la Global Conference, en la qual ponents de tot el món dialoguen sobre temes clau de la vida musical actual. Entre els temes que es debatran en les conferències i diverses reunions de treball hi ha qüestions com ara com la comunitat musical juvenil pot contribuir a crear estructures culturals més resilients i sostenibles. En paral·lel, també hi ha previstos petits concerts gratuïts a l’Auditori de l’Ateneu, i espectacles com ara Disconcerto de l’Orthemis Orchestra, un recital de l’Alba Alsina Quartet o l’Ethno Allstars.