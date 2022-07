La pel·lícula ‘Suro’, l’òpera prima de Mikel Gurrea, protagonitzada per Vicky Luengo i Pol López, preveu arribar als cinemes al desembre després del seu pas per un “festival important”. El film està produït per Lastor Media i coproduït per Malmo Pictures i la vasca Irusoin. “És una pel·lícula que sorprendrà molt i ens tornarà a donar una alegria suplementària a la d’‘Alcarràs’ i farà que el cinema català tingui un nivell com crec que es mereix”, assegura, en declaracions a l’ACN, Tono Folguera, de Lastor Media. La pel·lícula, rodada en català, narra la història d’una parella jove que hereta una granja d’extracció de suro a la Catalunya rural, a la zona de l’Albera, explica Folguera.

Folguera destaca que aquest any la productora Lastor Media estrena dues pel·lícules en català molt importants: la primera, ‘Alcarràs’, de Carla Simón, i la segona, ‘Suro’, que es preveu que arribi als cinemes al desembre. Una parella jove hereta una granja d’extracció de suro a la Catalunya rural, a la zona de l’Albera, explica Folguera. Com a propietaris forasters, somien amb construir una vida justa i sostenible, però descobriran que els seus ideals xoquen de cara amb la seva imperiosa necessitat de guanyar diners. “Comencen aquesta vida neorural i s’enfronten a la duresa de les peculiaritats de la lleva del suro”, apunta Folguera. La cinta està protagonitzada per Vicky Luengo i Pol López. El repartiment el completen actors i actrius no professionals de les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva o el Maresme, que es van incorporar a la producció després d'un llarg procés de càsting realitzat durant un any i mig per tot el territori català. La pel·lícula compta amb la participació de TV3 i EITB, el finançament de l'ICAA i l'ICEC i el suport d'Europa Creativa MEDIA al Desenvolupament.