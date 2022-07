El Geieg se suma a la commemoració de l'Any Gabriel Ferrater amb la inauguració, aquest dimecres a Sant Ponç, d'una mostra fins ara inèdita a Girona. L'exposició, que es podrà veure fins el 3 d'agost, gira entorn de la vida i obra del poeta coincidint amb el centenari del seu naixement. Es tracta de Gabriel Ferrater. Llegir tota la vida, una mostra itnerant que per primer cop s'instal·larà a Girona, on tornarà a l'octubre.

L’acte d’inauguració comptarà amb la participació del comissari de l'Any Gabriel Ferrater, Jordi Cornudella i l’escriptor i articulista Josep Maria Fonalleras, que conduirà un col·loqui dedicat al poeta reusenc. Ideada per Jordi Cornudella, comissari de l'Any Gabriel Ferrater, i dissenyada per Jordi Romero, Gabriel Ferrater. Llegir tota la vida, consta de set plafons que es presenten com una eina divulgativa. L'exposició, que ha estat produïda per la Institució de les Lletres Catalanes i la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, repassa les diferents etapes vitals i intel·lectuals de l'autor. Amb l’exposició, el Geieg recupera les activitats culturals a les instal·lacions de Sant Ponç, on l’octubre de l’any passat ja es va poder descobrir una exposició de ceràmiques a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art de Girona.