Després de posar banda sonora a l’ascens del Girona FC des de la gespa de Montilivi, Stay Homas va tornar a trepitjar diumenge el perímetre de l’estadi (en aquest cas, però, des de l’escenari del Girona Music Festival instal·lat al pàrquing) per a demostrar que pot (i sap) fugir de l’etiqueta de ‘música per al confinament’.

Tot i que la formació barcelonina no va voler renunciar als seus orígens, interpretant himnes que van fer la volta al món com Stay Homa, Gotta Be Patient o Ta tudo bem, Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet van conquerir l’escenari amb un directe apoteòsic que volia fer callar veus: la seva irrupció al món de la música no caducaria amb l’aixecament de les restriccions.

Amb un viatge d’estils polièdric i una imponent posada en escena, van aconseguir contagiar al públic de «bon rotllo» amb les noves creacions, des de les primeres notes de Here2play a Days of Our Lives o, fins i tot, Les merdes, reivindicant el dret a «estar trist».