El festival In-Somni, que se celebrarà al setembre a Sarrià de Ter, continua ampliant el cartell. L’organització ha anunciat que el 18 de setembre, a l’escenari principal del certamen hi actuarà Delaporte, el duet format per Sandra Delaporte i Sergio Salvi, en format de banda. El grup d’electro-pop serà un dels caps de cartell del certamen, juntament amb Morcheeba, i actuarà el mateix dia que Daura Mangara, Tramma i Bounce Twice.