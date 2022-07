El popular grup de versions Hotel Cochambre torna als escenaris després que el seu cantant, Benito Inglada, hagi superat un càncer.

El grup, conegut per la seva participació en festes majors de tot Catalunya, ha arrencat aquest juliol una gira de concerts que el portarà per una trentena d’escenaris. Aquesta setmana, per exemple, passarà per Santa Llogaia d’Àlguema i Puigcerdà, i fins al setembre actuarà també a Blanes o Castell d’Aro.