La Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà arrencarà aquest divendres la seva 27a edició que durarà fins el diumenge 17 de juliol. Seguint la línia de l’any passat, l’organització de la fira ha volgut continuar apostant pel talent local (català i espanyol), de manera que, dels 27 espectacles que es presentaran, només 3 seran de companyies estrangeres. Una de les novetats d’aquest any és la incorporació del premi Lola Casademont, un premi de votació popular per decidir el millor espectacle del certamen que homenatge a una de les impulsores de la fira que va morir recentment.

Eva Gasull, portaveu de la fira,explica que els fa «molta il·lusió» haver creat aquest premi. «És una manera d’homenatjar-la i tenir-la present a la fira», apunta. La companyia guanyadora serà guardonada amb una peça de ceràmica de l’artista bisbalenc Didi Heras.

Gasull també celebra la «recuperació total de les places i els carrers sense restriccions». En total, són 12 els punts on es reparteixen els diferents espectacles programats, com l’Espai Fira, on s’acaben les nits de circ amb música i foodtrucks. Tot i això, Gasull té clara una cosa: des de l’organització volen «créixer en qualitat, no en quantitat». És per això que, des de la pandèmia, alguns dels espectacles són pagant. «El fet que l’espectacle tingui un preu simbòlic t’assegura una cadira i una bona visibilitat, cosa que no podíem garantir abans sense el límit d’aforament», apunta Gasull. Un model de certamen que fuig de la massificació i, últimament, també de la «internacionalització», ja que més del 80% de les companyies enguany presents a la fira són catalanes o espanyoles.

«Des de sempre hem volgut servir com a punt d’exhibició per espectacles internacionals, però també volem ser una plataforma de difusió pel circ local», assenyala Gasull. Una de les companyies estrangeres que exhibirà a la fira és la companyia francesa Dessous de Barbara, que oferirà Crazy Safari Circus, un espectacle transgressor que també s’exposa avui a la Fira Internacional Terracotta Museum (fITM), un cicle de concerts que es duen a terme els dimecres de juliol.

Una altra de les propostes destacables d’aquesta edició és l’autoproducció de la fira, Cabaret de Circ, dirigida per Skate (Los Herrerita) i presentada per José Luís Redondo, que servirà com a espectacle de cloenda.

Un format que permet «veure molts artistes diferents en un mateix escenari», segons detalla Eva Gasull, i que l’any passat va tenir molt bona rebuda per part del públic.