«Soc un avançat i això se m’ha de reconèixer: quan els altres hi van, jo ja en torno»

Un dels artistes més hiperbòlics de la música espanyola del segle XX, Raphael, celebra sis dècades de carrera satisfet perquè, malgrat el pas dels anys i el fet de tornar a escenaris ja coneguts, veu «cares noves constantment» entre el públic. La seva única arma, diu, és no deixar-se enganyar pels «cants de sirena» de les modes i mantenir-se fidel al seu estil, «que està provat i demostrat». Mentre prepara nou disc, repassa els èxits de tota una vida amb una gira que passarà pel festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, i el Cerdanya Music Festival de Llívia.

Pocs artistes poden presumir de celebrar seixanta anys en el món de la música.

Home, és que és bastant complicat: seixanta anys al peu del canó són molts anys i molt de canó! (riu). Però bé, estic content i feliç de veure com respon a la gira la meva gent de tota la vida i també la nova, la que s’hi va afegint.

No només està en actiu, sinó que està hiperactiu: la gira Raphael 6.0, a principis d’any va estrenar un documental sobre la seva vida i està immers en la preparació d’un nou disc. Com s’ho fa?

Si li ensenyo l’agenda és mor de l’espant! Però és que a mi m’encanta ser a l’escenari i estar connectat amb el públic.

Aquesta connexió amb la gent deu ser bàsica per poder tenir una carrera tan llarga.

Sí, i és molt complicat. Perquè, d’entrada, agradar a una generació, té el seu mèrit, però es pot fer. Però que passin generacions i generacions i segueixin amb tu, és més complicat. Jo encara no m’ho crec, perquè l’última cosa que ha de creure un artista és que tot li passa perquè és molt bo, t’ho has de treballar molt.

Com?

T’has de cuidar, que sempre et vegin el millor possible i tinguis la veu bé, tots els detalls són importants. El meu desig més gran en aquesta vida és estar el màxim de temps a l’escenari i que la meva veu continuï sonant com sempre, que no canviï.

Raphael és una persona nostàlgica? Li agrada mirar al passat?

No, no soc nostàlgic. Si s’ha de mirar al passat, es mira, perquè no tinc res de què penedir-me ni espantar-me, però sóc una persona que constantment pensa «i demà, què?».

I si mira enrere, què és el que més l’enorgulleix?

Potser el fet que, a cada concert, tot i tornar a llocs on ja he actuat, es renova el públic. Veig cares noves constantment.

Surt a l’escenari encara amb els nervis del directe o això es perd amb els anys?

Al revés, l’adrenalina es manté i l’explotes millor, perquè saps el que fas i el que agrada de veritat a la gent.

En tots aquests anys de carrera vostè ha vist canviar molt el món de la música. Quines diferències li criden més l’atenció del que hi ha ara respecte als seus inicis?

S’ha perdut totalment l’estabilitat, això és cert. Però no has de deixar menjar-te el terreny, un ha de fer el que fa cada dia. Aquesta és l’única arma que tinc: no deixar-me enganyar pels cants de sirena, per les coses noves que igual que apareixen un dia, marxen el següent.

Vol dir les modes?

Exacte, les modes. Has de tenir la fredor de dir: jo, a la meva, al que està provat i demostrat.

Mi gran noche, Yo soy aquel, Qué sabe nadie, Como yo te amo... Pot presumir d’haver fet cançons que s’han convertit en himnes per a molta gent. Encara se’n fan, d’aquestes?

No, però es poden fer. El disc que estic preparant amb Pablo López inclourà grans temassos. És un disc fet amb gent d’avui, però que sap per a qui està component.

Com sonarà aquest disc?

De puta mare! (riu)

Però hi trobarem el Raphael de sempre o un Raphael actualitzat?

Si més actual que jo no es pot ser, que estic sempre a l’última! Soc un avançat, i això se m’ha de reconèixer: quan els altres hi van, jo ja en torno. Només m’he de comportar com em comporto sempre.

De fet, la col·laboració amb Pablo López la va anunciar al festival de Cap Roig, ara fa un any, aprofitant que ell era entre el públic.

Exacte! Li he donat total llibertat i ell ha escoltat molt, per saber els temes dels quals m’agrada cantar. Hem format un tàndem, com si fóssim bessons, i crec que a la gent li entusiasmarà, n’estic segur.

Està cantant alguna de les noves cançons en aquesta gira?

A la gira estic repassant la meva carrera, amb cançons que el públic no ha escoltat últimament i que m’encanta recordar. A part que n’hi ha unes vint que he de cantar sí o sí, perquè la gent me les demana i no pot marxar sense sentir-les. Vaig amb tota la càrrega.

Quin tipus de música actual escolta Raphael? Pablo López és un dels seus músics de capçalera?

Sens dubte, per això li vaig demanar que compongués per a mi, perquè aquest és un projecte que estem preparant des de fa anys, fa uns set anys que el vaig veure i vaig pensar «aquest noi ha de compondre per mi».

Vostè en el seu moment va tenir un èxit global...

Per què parla en passat?

Disculpi, cert. Li volia preguntar per una altra artista de ressò internacional, Rosalía. Escolta la seva música?

Sí, és clar que l’escolto. A mi la Rosalía m’agrada sobretot quan canta flamenquito, les altres coses ja són més complicades... però a mi no se m’ha de fer cas, la meva és una opinió més.