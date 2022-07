La Fundació La Ciutat Invisible ha rebut el suport de la Fundació la Caixa, a través de CaixaBank, amb una aportació de 6.000 euros, per ajudar al Teatre de Salt a la integració i educació a través de les arts. L’acció preveu arribar a 2.000 escolars i 400 beneficiaris més de l’àmbit social a través del Teatre de Salt.

L’objectiu de la col·laboració entre CaixaBank i la fundació impulsada per la productora teatral Bitò és oferir avantatges i descomptes per a la programació del Teatre de Salt als estudiants i usuaris dels equipaments de Salt i Girona, com l’Euses, l’Eram, la Universitat de Girona o El Galliner.

Un altre dels objectius és poder oferir de nou un espectacle teatral de manera exclusiva als escolars de Salt.

De cares a aquest any, es treballa perquè 2.000 escolars de les diferents escoles del municipi puguin gaudir de forma gratuïta de les representacions al Teatre de Salt.