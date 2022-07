Què es pot esperar d’un concert que comença cantant a la fam -«Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer», que deia l’Ovidi- i reclamant, amb alegria i ritme, que els cambrers vagin per feina i reparteixin el pa? Doncs, com a mínim, que una bota corri entre els assistents al so de les Rondes del vi i que els músics acabin fent la conga amb el Tren Pinxo de banda sonora.

És l’esperit de la proposta de l’Hostal Càntut, que des de fa tres anys ofereix sopars per cantar a Cornellà del Terri, amb artistes que conviden els comensals a no estar-se callats. Dimecres va ser el torn de Betzuca, un duet amb violí i acordió diatònic que evoca els cuplets dels anys 20. Arran de taules o des de la terrassa de Can Selvatà, Carol Durán i Núria Lozano van esquitxar l’àpat de temes com La font del Xirineu, El ballano, la cançó Ratafia de La Carrau, que evoca el moment en què es va posar nom al digestiu, o els famosos elàstics blaus d’El vestir d’en Pasqual. També van invocar Guillermina Motta amb Les caramelles i Remena nena o La Trinca, recordant que l’home ve de la patata. Belda i Lo Barber, Germà Negre i Pep Gimeno, a l’Hostal Càntut El concert, amb un format que reivindica la cançó de taverna i el cantar en comunitat entre bromes, plats i gots, va arribar al seu punt àlgid quan es van sumar al duet músics com Adrià Dilmé (Germà Negre) o Clara Molins (Rombo) per cantar (i fer cantar) Filomena, El meu avi, Les pometes o Una plata d’enciam. Amb les Corrandes d’exili i allò de «Margarideta, lleva’t de matí, que ja és tard de matinada!» ressonant vora la mitjanit es va acabar un d’aquells àpats en què tan important és el que s’hi menja com anirmar-se a refilar. Càntut, un llegat que es manté de viva veu