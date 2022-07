L’habitual secció de Cultura&Societat del Diari de Girona es transforma, a partir de demà, i durant les properes setmanes, en Cultura i Estiu. Un nou espai que fusionarà la informació estrictament relacionada amb l’activitat cultural, i totes aquelles notícies que es generin a partir de les desenes de festivals que s’organitzen a la província, o de les activitats de lleure relacionades amb l’època de calor i descans.

Amb festivals com el de Peralada i Porta Ferrada ja en dansa, i a l’espera que la setmana que ve s’hi afegeixi un altre dels grans, com Cap Roig, és indubtable que les cròniques dels concerts d’estiu tindran un espai molt rellevant en la nova secció. Dissabte, per exemple, arriba Joan Manuel Serrat a Peralada, en una de les cites més esperades d’aquest estiu. Al mateix escenari, la nit abans, hi haurà actuat Mónica Bellucci. En aquest nou apartat també s’hi podran trobar entrevistes a alguns dels principals artistes que passaran per Girona en les properes setmanes, reportatges i d’altres continguts relacionats amb el temps de vacances. L’activitat cultural, però, aliena als grans festivals també tindrà protagonisme en la nova secció: sense anar més lluny avui es celebra a Girona la segona edició del Llibrestiu. I el cap de setmana a La Bisbal hi arriba una nova Fira del Circ, propostes que també tindran cabuda en aquest nou apartat.

El suplement Accents

Dins d’aquest paraigua també es seguirà publicant la cartellera dels cinemes i l’agenda, amb les propostes més destacades d’oci i cultura. A més el suplement Accents no s’atura durant l’estiu i continuarà portant tots els divendres tota l’actualitat de les estrenes a les sales i de les sèries que arribin a les plataformes de televisió, a banda de recomanacions literàries, musicals, d’art, de sortides i viatges, i de moda i tendències. Aquesta setmana el protagonisme serà, per exemple, per l’estrena de la tercera part de Padre no hay más que uno, la comèdia familiar de Santiago Segura. A més s’hi inclou una entrevista a Albert Roig, autor de l’obra Humor amb bigoti.