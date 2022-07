Girona ha celebrat aquesta tarda el Llibrestiu, una festa literària que es va iniciar l’any passat impulsada per la Generalitat a tot Catalunya, però que només ha transcendit a la ciutat dels quatre rius. Tot i presentar una programació que comptava amb tres xerrades diferents sobre novel·la negra i una parada conjunta entre totes les nou llibreries de la ciutat, la calor sufocant ha impedit que l’afluència de gent sigui tan gran com la de l’any passat.

Si bé la idea inicial del Llibrestiu era celebrar una «festa del llibre d’estiu» a través de les diferents llibreries de tot el territori català, el resultat no va ser gaire positiu excepte a Girona, que va acabar sent «tot un èxit», tal com valora Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Girona. Les claus de l’èxit van ser tres: d’una banda, la pinya que van fer les nou llibreries de la ciutat a l’hora de fer una parada conjunta a plaça Independència; de l’altra, l’encert de centrar el certamen únicament en la novel·la negra, un gènere literari que funciona «molt bé a l’estiu», segons assenyala Jordi Gispert, gerent de la Llibreria 22; per últim, la combinació de xerrades, signatures de llibres i punt de venda que el feien un còctel irresistible per a tots els públics. Així, el Gremi gironí ha volgut repetir l’experiència aquest any amb la celebració de la segona edició que ha tingut lloc aquesta tarda a plaça Independència. De fet, ha estat l’única ciutat catalana que ha tirat endavant amb aquesta segona part. «Els autors de novel·la negra sempre han sigut molt solidaris», diu Gispert, de manera que «no ha costat gens convèncer-los per a participar aquest segon any».

De fet, la programació d’enguany es divideix en tres xerrades de les quals cadascuna compta amb un gran nombre d’autors catalans. La primera, per exemple, titulada «Xerrada amb Delicte», ha comptat amb Èlia Espinosa, Jordi Dausà, Toni Cotet i Anna Carreras, que lloaven la tasca de Marc Moreno com a editor de Llibres del Delicte, una editorial petita que aposta per autors catalans i que només publica en aquesta llengua. En la segona xerrada, «Novetats negres amb els autors», s'ha parlat sobre novetats de la novel·la negra explicades pels seus propis autors com Salvador Casas, Esther Vila, Sebastià Bennasar, Gerar Bagué i Nicola Lagioia. Finalment, a «True Crime. Entre el periodisme i la ficció», el periodista gironí Jordi Grau ha moderat una conversa amb Tura Soler, Laia Vilaseca i Carles Monguilod.

Tot i la poca aglomeració de públic a primera hora del certamen, Jordi Gispert assegura que «el Llibrestiu es tirarà endavant per tal de visibilitzar la literatura», mentre Maria Carme Ferrer destaca la importància de la festa com a «acte de ciutadania».