Monica Bellucci es posarà a la pell de Maria Callas aquest divendres a la nit amb l'espectacle 'Maria Callas, lettres et mémoires', cap de cartell d'aquesta 36a edició del Festival Castell de Peralada. Ho farà mostrant la dualitat de la soprano que era famosa i popular com a personatge mediàtic, però se sentia fràgil i sola en la intimitat. Durant la presentació de l'espectacle aquest dijous a l'Hotel Peralada, l'actiu italiana ha dit que connecta amb la soprano perquè "el públic té una imatge de mi que discerneix de la realitat", com passava amb Callas. Aquest és el primer cop que l'obra s'interpreta a l'Estat, després d'haver passat per diversos països d'Europa on, segons el seu director d'escena Tom Volf, "ha captivat el públic".