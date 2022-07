retrat de dolores delgado. El retrat oficial de l’exministra de Justícia Dolores Delgado, obra de l’artista olotina Rita Martorell, ja ha estat col·locat a la galeria per a aquestes obres que hi ha al Palau de Parcent de Madrid, seu del Ministeri. A l’acte de descoberta i col·locació del retrat hi van assistir, a més de Delgado i Martorell, el secretari d’Estat de Justícia, Tontxu Rodríguez, i la subsecretària de Justícia, Ana Sánchez (a l’esquerra).