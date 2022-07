L’humorista i comunicador Andreu Buenafuente ha inaugurat aquest divendres la seva primera exposició individual de pintura a la Fundació Cuixart de Palafrugell. L’antic taller del pintor Modest Cuixart acollirà fins al 3 de setembre la mostra Jazz, un conjunt inèdit d’obres d’art inspirades en aquest gènere musical.

Buenafuente explica que fa més de trenta anys que omple llibretes i carpetes amb les seves il·lustracions i pintures i ha participat en diverses exposicions col·lectives a Barcelona i Girona a més d’haver col·laborat en publicacions com el New York Times i en projectes de la mà de grans marques. En l’àmbit editorial, ha publicat el seu primer llibre d’il·lustracions No entiendo nada (Reservoir Books) i el seu diari il·lustrat Reir es la única salida (Harper Collins).

Ara per primera vega exposa de forma individual unes obres per a les quals ha pres com a punt de partida tot el seu món interior i pensament. «El camí de l’art és llarg però molt bonic. Quan aconsegueixes expressar un sentiment amb l’art, el plaer és incomparable, màgic, gairebé etern», assegura.