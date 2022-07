El Bloc 6x6 de Girona, l’edifici totalment fet de fusta del barri de Can Gibert del Pla, ha estat reconegut amb un dels premis anuals del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectura d’Espanya. El bloc dissenyat pels arquitectes Ramon Bosch i Bet Capdeferro, que ja es va endur el Premi d’Arquitectura de les Comarques de Girona, ha guanyat el Premi Compromís de valors socials.

El despatx gironí bosch.capdeferro arquitectura és un dels quatre estudis catalans reconeguts pels col·legis espanyols. Els arquitectes Peris+Toral han rebutel Premi d’Arquitectura Espanyola 2021 per una promoció d’habitatges socials de Cornellà de Llobregat; Patricio Martínez, Maximià Torruella i Luis Miguel han rebut el Premi Professió de valors professionals per l’edifici UCI-Covid del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona i Carles Enrich s’ha emportat el Premi Re de rehabilitació per l’Espai Santa Eulàlia de Gironella.