Els directors gironins Isaki Lacuesta i Isa Campo tornaran aquest setembre al festival de Sant Sebastià. Després de les dues Conxes d’Or per Los pasos dobles i Entre dos aguas, la parella serà de nou al certamen, fora de competició i per partida doble: el festival basc acollirà l’estrena de la sèrie de Movistar Plus+ Apagón, amb un capítol dirigit per cadascun, i a més, presentaran la pel·lícula Un año, una noche, dirigida per Lacuesta i amb un guió coescrit amb Campo.

Apagón té com a punt de partida una tempesta solar que impacta a la Terra causant una apagada generalitzada. La sèrie és una de les apostes destacades de Movistar pels propers mesos, amb cinc episodis dirigits per cinc cineastes que, entre tots, sumen tretze premis Goya, a més de reconeixements en festivals com el de Màlaga o el mateix Sant Sebastià. El Kursaal, l’auditori principal del festival, acollirà l’estrena dels cinc episodis dirigits per primeres espases del cinema espanyol com Rodrigo Sorogoyen, Alberto Rodríguez i Raúl Arévalo, a més de Campo i Lacuesta. Serà el 23 de setembre, uns dies abans de l’estrena a la plataforma, prevista el 29 del mateix mes, i com a cloenda de la Secció Oficial fora de concurs. L’altre projecte que presentaran al festival serà la pel·lícula sobre les víctimes de l’atac terrorista a la sala Bataclan, Un año, una noche. Després del seu pas per la secció competitiva de la Berlinale, la producció formarà part de la secció Perlak, que també projectarà As bestas de Rodrigo Sorogoyen i Los renglones torcidos de Dios, l’adaptació de la novel·la homònima de Torcuato Luca de Tena dirigida pel català Oriol Paulo. Tres films catalans a concurs Els treballs de Lacuesta i Campo, però, no seran l’única presència gironina al festival. Un dels quatre films espanyols que opten a la Conxa d’Or és Suro, una coproducció catalanobasca rodada a l’Albera. És l’òpera prima de Mikel Gurrea i està protagonitzada per Vicky Luengo i Pol López, que interpreten una parella que sen va a viure al camp. En total, els títols de producció espanyola que participaran al 70è festival de Sant Sebastià són divuit, quinze llargmetratges (quatre dels quals competeixen per la Conxa d’Or), dos curts i una sèrie de televisió. Opten a la Conxa d’Or les noves pel·lícules de Pilar Romero, Jaime Rosales i Fernando Franco, i «Suro», rodada a l’Albera També aspiren a aconseguir el màxim guardó del festival La consagración de la primavera de Fernando Franco i les produccions catalanes La maternal de Pilar Palomero i Girasoles silvestres de Jaime Rosales. A més, el festival acollirà la projecció especial a la secció oficial d’El sostre groc, una no ficció d’Isabel Coixet al voltant dels abusos sexuals comesos a l’Aula de Teatre de Lleida entre 2001 i 2008, així com els nous projectes de Paco León i Fernando León de Aranoa. Així mateix, la cita basca acollirà també les estrenes de Rainbow, la mirada de Paco León sobre el clàssic El mag d’Oz; el documental de Fernando Lleó d’Aranoa sobre Joaquín Sabina, i l’última pel·lícula d’animació de Fermin Muguruza, Black is Beltza II: Ainhoa.