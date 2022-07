Monica Bellucci porta a Peralada la dualitat vital de Maria Callas

«Em vaig posar aquella vestit que havia portat Maria Callas i em quedava perfecte. No m’ho podia creure, era un senyal». L’actriu italiana Monica Bellucci rememorava ahir a Peralada el moment en què es va provar un dels dos vestits que la col·lecció italiana My Private Callas li va fer arribar per veure quin li aniria millor per interpretar la diva de l’òpera en l’espectacle teatral Maria Callas, lettres te mémoires, que presenta aquesta nit al Festival Castell de Peralada. En un escenari que recrea (sofà i gramòfon inclosos) el saló de l’apartament de París on Maria Callas (1923-1977) va viure, sola, els últims anys de la seva vida, Monica Bellucci recita en francès fragments d’algunes de les moltes cartes que la Callas va escriure durant la seva vida a amics, familiars i amants, amb l’acompanyament musical de l’orquestra GIO Symphonia, dirigida per Francesc Prat, i alguna aparició de la veu de l’emblemàtica cantant.

L’espectacle és fruit de la recerca sobre Maria Callas que va iniciar fa deu anys Tom Volf i que va donar com a fruit el documental Maria by Callas (2017). «En aquell film ja hi usava algunes cartes de Maria Callas, però n’hi havia moltes més, i vaig pensar que estaria bé reunir-les en un volum». Aquesta va ser el següent projecte de Volf, que a més de les cartes que va aconseguir de persones properes a Maria Callas, i d’institucions diverses, hi va poder incloure també escrits memorístics de la mateixa diva: «Ella sempre deia que volia escriure la seva autobiografia, però no ho va fer mai, i el llibre que vaig acabar fent ho era una mica».

Maria Callas: Lettres et mémoires inachevés (2018) era el títol d’aquell llibre que Volf va veure de seguida, segons deia ahir, que havia de tenir una versió teatral: «Les seves paraules s’havien de poder escoltar en escena».

Volf va proposar a Monica Bellucci assumir el repte de posar-se en la pell de Maria Callas: «Em sembla que m’ho va demanar perquè compartim l’energia mediterrània -deia l’actriu-». I de seguida li va agradar la idea: «Vaig quedar molt tocada des del primer moment que vaig començar a llegir aquelles cartes, perquè mostraven la dualitat d’una dona que era una artista popular, reconeguda, famosa i estimada, però que al mateix temps tenia sentiments com a dona, i s’apassionava, i se sentia sola, i prenia decisions». Segons Monica Bellucci, la Callas «va ser una dona amb personalitat, que va decidir la vida que volia tenir i la viure acceptant totes les conseqüències, fins i tot la soledat»

L’actriu italiana té una llarga carrera artística en el cinema i la televisió, amb títols tan diversos com La Passió de Crist, Spectre, Astèrix i Obèlix: Missió Cleopatra o Malèna, però no havia pujat mai a un escenari teatral: «Quan vaig rebre la proposta em va fer una mica de por», admetia ahir, perquè «la relació amb el públic és molt més estreta. Quan fas una pel·lícula, aquesta se’n va sola pel món, però en el teatre et trobes cada vegada amb el públic».

Maria Callas, lettres et memoires arriba a Peralada (per primer cop a l’Estat espanyol) després d’haver estat estrenat el 2019 i haver-se vist, condicionat per la pandèmia, en escenaris com París o Lisboa i tenir actuacions previstes en altres recintes europeus. El director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, va recordar la trajectòria del certamen amb espectacles que uneixen «cinema, música i òpera», i va assegurar que «aquest any són paraules majors, amb Monica Bellucci i Maria Callas». Aguilà afegia a més que «ens avancem un any al centenari de Maria Callas, la cantant més llegendària de la història de l’òpera».

bellucci/callas a peralada. L’espectacle que arriba avui al festival va ser presentat ahir.

