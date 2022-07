Jamie Cullum es va fer popular arreu del món fa gariebé dues dècades amb el seu tercer àlbum (Twentysomething), el primer que editava per una multinacional. Aquell jove prodigi que va dividir els puristes del jazz, continua saltant des de dalt del piano als quaranta i pocs per animar al públic. No li fa falta. És un pianista estel·lar, un crooner sublim i un soulman enèrgic que no desentona gens quan flirteja amb el hip-hop.

Ho van comprovar els prop de 3.000 espectadors que van escoltar-lo la nit de divendres al Guíxols Arena en el marc del Festival de la Porta Ferrada. A dos quarts d’onze de la nit en punt va aparèixer a l’escenari i aviat va tenir guanyat el personal amb una salutació en català i una declaració d’amor a la nostra gastronomia, paisatge i cultura. No és res nou per a Cullum, que des de 2009 ho ha anat repetint en totes les ocasions en les que ha trepitjat els escenaris dels tres grans festivals de la Costa Brava. En l’estrictament musical, va alternar temes propis (algun de recent com Taller, i la majoria dels èxits dels seus primers àlbums), amb versions de clàssics del jazz i del pop (Dinah Washington, Nina Simone, Cole Porter, Rihanna o Ed Sheeran). Acompanyat per una banda espectacular -amb moments de lluïment per a tots ells- Cullum va transitar del jazz al funk passant per l’afrobeat en un espectacle que no va decaure en cap moment. Potser alguns hi veuen una fórmula esgotada. A mi, que me’n donin una ració cada estiu.