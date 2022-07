El festival de Cap Roig ja té un 80% de les entrades venudes pels seus 19 espectacles a una setmana que aixequi el teló el dia 22 amb el concert del colombià Sebastián Yatra.

El seu director, Juli Guiu, assegura que és «evident que potser hi ha una sobreoferta» de festivals d’estiu i que molta gent esperava que després de la pandèmia «es produís una alegria en la venda de tiquets», i això no ha estat així a nivell general.

«Per això estem doblement satisfets que, a Cap Roig, estigui anant com està anant», diu Guiu, que tot i això reconeix que en tota cita d'aquestes característiques «hi ha sempre un factor difícil de calcular que fa que alguns productes funcionin».

Prova d'aquest bon múscul del festival és que ja s'han esgotat les entrades per la meitat dels 19 concerts programats i amb prou feines en queden per a la resta.

Per a la propera edició, Juli Guiu ja disposa de dos noms confirmats que de moment no ha volgut desvelar, i explica que ja es comença a notar la tornada a la normalitat també a la programació d'artistes, que es realitza de nou a un any vista després que «les coses anessin més lentes» per la incertesa generada per la pandèmia.