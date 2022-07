El Museu Isaac Albéniz de Camprodon ha estrenat aquest dissabte una exposició sobre la figura de Déodat de Séverac (1872-1921), un músic i compositor francès. La iniciativa coincideix amb els 150 anys del naixement de qui va ser deixeble i amic d'Albéniz, però també vol donar a conèixer l'ambient i el cercle d'artistes molt destacats del modernisme que van coincidir en aquell moment, entre Ceret i París, com ara Picasso i Maillol, convertint-se en un espai "transfronterer" i de diferents disciplines artístiques. La mostra inclou, entre altres peces, partitures i fotografies originals d'aquella època i un dels pianos d'Albéniz, entre altres objectes d'interès.

"Albéniz va tenir molta influència en la formació de Séverac, sobretot per la idea d'orientar la seva formació en el cant popular, com ja havia fet Albéniz, i també la llibertat en la creació", explica el comissari de l'exposició i director del Museu Isaac Albéniz de Camprodon, Jorge de Persia. Una altra de les seves passions va ser la sonoritat de la cobla i la tenora, que formaran part del seu univers artístic.

Sota el títol 'De París a Ceret. Albéniz, Séverac i la cultura catalana', la mostra s'inaugurarà aquest dissabte per commemorar els 150 anys del naixement del deixeble d'Albéniz. Segons detalla el comissari, es van conèixer a l'Schola Cantorum de París, on Albéniz donava classes, i van acabar tenint una relació familiar. El 1907 van passar les festes de Pasqua a la casa que Albéniz tenia a Niça i també va visitar diferents punts del Pirineu, com ara la Cerdanya, una terra que li servirà d'inspiració i a qui li dedicarà la seva suite més important amb el mateix nom, 'Cerdaña'.

A partir del 1910 Séverac s'instal·la a Ceret, un emplaçament molt important que va reunir noms tan destacats, com Pablo Picasso, Juan Gris i Manolo Hugué, artistes del modernisme i les avantguardes d'aquell moment que "buscaven la llum i els colors del mediterrani", detalla el comissari. L'eix Barcelona-París es va convertir en un "espai transfronterer" on artistes de diferents disciplines van coincidir i confluir en aquell moment de la història. I Albéniz, juntament amb Séverac, també en van formar part tal com mostra l'exposició a Camprodon amb les fotografies de l'època.

Partitures i fotografies originals

La mostra recull documentació, cartes i objectes personals d'Albéniz. Entre les peces més destacades hi ha una partitura original de la peça 'Navarra', una composició escrita per Albéniz però que va deixar inacabada al morir el 1909. La seva vídua va encarregar a Séverac que la finalitzés. No seria l'única. Un altre artista i amic molt reputat, Enrique Granados, també va completar una de les obres d'Albéniz. Concretament, 'Azulejos'. L'exposició inclou una carta personal que Granados va escriure a una comtessa explicant com ho va fer per acabar aquell treball. També s'acompanya d'una partitura original on es veu en dos colors diferents la part escrita per Albéniz i la de Granados.

L'emoció de tocar un dels pianos d'Albéniz per uns segons

La figura d'Albéniz atrau visitants de tot el món. És el cas de l'anglès Jack Tyndale, pianista professional, que aquests dies està participant d'alumne al curs de piano que cada any imparteix el festival a Camprodon. "Estic molt content de visitar un poble tan emblemàtic per la història de la música", explica emocionat, tot afegint que el que fa especial la música d'Albéniz és haver composat una música tan "evocadora". "Quan toco la seva música, intento emular aquests colors i paisatges que van formar part de la seva vida", destaca. I amb el permís del director del museu, se li concedeix de forma excepcional poder tocar per uns minuts un fragment de la 'Suite Iberia' amb el piano de cua que hi ha al museu. Es tracta d'un regal que el mecenes anglès Money-coutts va fer a Enriqueta, filla del compositor Albéniz, amb motiu del seu casament i una de les peces més vistoses de l'exposició permanent.

Aquesta és la primera exposició temporal que el museu inaugura des que ha iniciat una nova etapa liderada per l'Associació d'Amics del MIAC, una nova entitat privada impulsada per la família del cèlebre compositor. Un cop inaugurada l'exposició aquest dissabte a la tarda, tot seguit hi haurà un concert del pianista i compositor Albert Guinovart que interpretarà obres d'Albéniz i Séverac al Monestir de Sant Pere de Camprodon.