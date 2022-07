El programa de TV3 'Eufòria' va traspassar la pantalla aquest dissabte a la nit i ho va fer omplint el Palau Sant Jordi de Barcelona en el primer dels dos concerts previstos per aquest cap de setmana. El xou va durar dues hores i va comptar amb els setze participants del concurs televisiu, que va acabar fa unes setmanes amb la victòria de Mariona Escoda. Precisament 'Euphoria' va ser el primer tema que va sonar i van seguir fins a 39 cançons més, la majoria de les quals es van poder veure durant el programa televisiu. 'Crazy in love' o 'Bam bam' han estat algunes de les cançons interpretades per la Mariona, mentre que els dos finalistes, el Triquell, i la Núria, van portar al Sant Jordi 'Tobogan' i 'Sobreviviré', entre d'altres.

El Pedro va fer ballar el Sant Jordi a ritme de samba amb 'Tudo bem' i l'Estela ha fet el mateix amb 'Raining men'. La Llum va interpretar 'Aviam què passa' i la Mariona i l'Edu van posar el punt tendre de la nit cantant junts 'La gent que estimo'. Una de les sorpreses del concert va ser quan el copresentador del progrma, el cantant Miki Núñez, va saltar a l'escenari amb el Chung Man per cantar 'Escriurem'. El concert va acabar amb una actuació de nou dels 16 participants i un públic entregat al ritme de 'Don't stop believing' i 'Music'. Més enllà del concert, 500 fans van poder gaudir d'una 'fan zone' on han pogut conèixer la presentadora del programa, Marta Torné, i els dos membres del jurat Elena Gadel i Marc Clotet. El concert ha quedat gravat i es podrà veure properament a TV3. A més, s'està preparant un documental que recull com han preparat els artistes aquest esdeveniment i també com seran les seves vides més enllà del programa, durant els propers mesos. Abans de l'estrena del concert per TV3 hi haurà Esdeveniment televisiu i digital El 'talent show' ha estat un èxit tant a nivell televisiu com digital. Les 13 gales del programa han tingut una audiència diària acumulada de 799.000 espectadors i una quota mitjana del 20%. La final va arribar als 473.000 espectadors i una quota del 29,7%. Pel que fa a les audiències digitals, s'han aconseguit 3.661.684 reproduccions totals i una mitjana de 90.459 usuaris únics setmanals. La gala final va aconseguir 306.213 i més de 278.000 usuaris únics van accedir al web del programa. Les cançons que es van poder escoltar a les gales del programa ja estan disponibles al web i l'aplicació de Catalunya Ràdio i a les principals plataformes digitals com Spotify, Deezer, Apple Music i Amazon Music. Després d'aquest primer concert, els concursants d''Eufòria' oferiran un segon concert aquest diumenge a la tarda també al Palau Sant Jordi. Encara queden algunes entrades per aquest segon passi.