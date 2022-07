El festival de la Porta Ferrada ha venut ja prop del 60% de l'aforament disponible en aquesta 60a edició. En concret, ja s'han venut més de 33.000 localitats i la previsió és superar els 42.000 espectadors de l'any passat. El festival se celebra a Sant Feliu de Guíxols al juliol i agost. Va arrencar amb Marisa Monte i aquest cap de setmana ha estrenat el Guíxols Arena amb l'actuació del britànic Jamie Cullum i els noruecs Kings of Convenience. Des de l'organització de l'esdeveniment s'han mostrat satisfets amb el ritme de venda d'entrades. Entre d'altres destaquen els concerts de Joan Manuel Serrat, que ha esgotat localitats, o els de Manolo García i Estopa, que porten un ritme alt de venda.

El director artístic del Festival de la Porta Ferrada, Albert Mallol, ha destacat la bona resposta que estan notant per part del públic per la programació i la qualitat dels espectacles. Ha afegit que la gent destaca que és un dels anys amb "millor combinació artística".

Aquest cap de setmana també han passat per l'Espai Port el Mandalain Ballet de Biarritz i el musical d’homenatge a Aretha Franklin 'Amazing Grace'.

El director adjunt del festival, Sergi Rosselló, ha destacat també la "transversalitat" del Porta Ferrada per la varietat d'estils que hi presenta. De fet, per a Rosselló aquesta és una qualitat que diferencia el certamen i que el fa ser un "referent" a Catalunya en relació als festivals d’estiu.

El festival té previst acollir concerts d'artistes com Herbie Hancock, Simple Minds, Iggy Pop o Kool&The Gang; o Manolo García, Tanxungueiras o Estopa. De fet, els de Cornellà de Llobregat tancaran el festival el 21 d'agost.

Per últim, aquest cap de setmana ha començat el cicle 'Música als Puestos' amb Mascanada 6. Es tracta d'un seguit de concerts gratuïts a diversos espais de Sant Feliu. Dijous vinent serà el torn de Raquel Lua a la Plaça del Puig.