Dos homes amb roba d’oficina amb vestits de color blau marí fan malabars amb maces i boles sota un sol imponent que en cap moment els fa perdre la compostura. Són la companyia Ambi2 que ahir i avui presenten a l’Espai Fira l’espectacle Rutines a la 27a edició del Festival de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà. Just abans, a dos quarts de dotze del migdia, el Circ Los aplegava desenes de famílies a El Passeig amb el seu espectacle Kasumay, on els tres intèrprets de la companyia encadenaven acrobàcies una darrera l’altra acompanyades d’una escenografia ambientada als anys 60-70.

Així començava el segon dia de la Fira del Circ al Carrer, un certamen històric de l’estiu empordanès que cada any és esperat per milers de persones i que, per fi, aquesta vegada, ha tornat a la normalitat. «Estem encantats d’haver pogut recuperar l’essència i la popularitat de la fira», celebrava Eva Gasull, portaveu de l’organitazació, que assegurava que als espectacles de divendres a la tarda «hi va haver l’afluència de públic esperada», i que les previsions per la resta de cap de setmana «són igual de bones malgrat la calor».

Així, durant tres dies seguits, els carrers de la capital del Baix Empordà es converteixen en una carpa de circ gegant per acollir el certamen, que serveix com a exhibició i difusió d’espectacles de circ. Enguany, la majoria són companyies locals catalanes i espanyoles. Tot i això, des de fa més de cinc anys, la fira també organtiza una taula rodona per posar sobre la taula algun tema relacionat amb aquesta disciplina. Ahir, a la Biblioteca Lluïsa Duran, escoles de circ de tota la província gironina com Contaminando Sonrisas, Can Cors de Celrà, l’Escola de Circ de la Bisbal, Pengim Penjam de Calonge, el Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona o Bot Gym de Figueres, entre d’altres, van ser els protagonsites de la taula rodona titulada Formació circense a la la província de Girona, moderada per Eva Gasull. Allà, tant professionals del circ com tècnics d’entitats i adminsitracions van poder crear sinergies entre uns i altres. Tanmateix, Gasull ressaltava la «necessitat» d’apostar pel «gran valor del circ com a eina de creixement» per a poder, al mateix temps, «dignificar la professió».

Al llarg de la tarda d’ahir hi va haver espectacles des de dos quarts de cinc de la tarda fins a les dotze de la nit a més de tretze espais diferents de la ciutat. Per exemple, la companyia Trocos Lucos va deixar bocabadat al públic amb les acrobàcies de l’espectacle Tartana, que utilitzava una furgoneta com a suport per les piruetes. També l’espectacle de baldufes Poi, de la companyia D’es Tro, hipnotitzava a tothom qui passava amb els efectes girosòpics de baldufes de tots els temanys possibles. El carisme del clown andalús Dimitri va arrencar riures a un públic molt entregat al seu espectacle The Legend, el seu tercer treball en solitari.

Al llarg del dia d’avui també secelebren diferents espectacles que van des dels clàssics del clown i els malabars fins a equilibristes en bicileta o acrobàcies amb trapezi, així com també s’imparteixen tallers de circ per a infants i joves.

SENSE RESTRICCIONS. Per primer cop des del 2019, la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal s’ha pogut programar sense restriccions per covid. 1 Cia D’es Tro a l’espectacle «Poi», ahir a la tarda. F

2 Cia Hotel Iocandi a l’espectacle «Peix», ahir a la tarda. F

3 Cie Allez-Hop a l’espectacle L’Or du Temps, ahir a la tarda F