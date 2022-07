Les altes temperatures no han impedit que la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà hagi recuperat la seva essència aquest cap de setmana. Conscients que l'onada de calor incomodaria artistes i visitants, l'organització va prendre mesures excepcionals com reubicar alguns dels escenaris per tal d'aprofitar millor les zones ombrívoles, remullar els espais i instal·lar carpes. L'organització fa molt bon balanç d'una XXVII edició que ha recuperat places, carrers i la popularitat que caracteritza el festival. «Hi ha hagut molt bona resposta per part del públic i s'han omplert els 17 escenaris que configurava la programació d'enguany» han explicat des de l'organització. «Ha estat una edició confortable i en harmonia amb la capacitat prevista i estem a la mida del festival que volíem», han afegit.

En aquesta edició de la represa han passat pels carrers de la població fins a 27 companyies diferents que han ofert fins a 36 espectacles. Del 15 al 17 de juliol arriba XXVII Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà, després de dues edicions excepcionals arran del context pandèmic, s’han recuperat espais emblemàtics del festival com el passeig Marimon Asprer, la plaça de la Pietat o la plaça Jacint Verdaguer, que han tornat a omplir-se sense aforament limitat.

Si enguany tornava a la normalitat, la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà s’ha adequat als seus recursos humans i materials per tal d’esdevenir sostenible d’acord a la seva realitat. «S’han programat els espectacles a escenaris i en horaris que garantissin la visibilitat, la qualitat i el confort del públic», ha explicat l’organització. Així, s’ha ofert novament un ampli ventall d’espectacles gratuïts, alhora que se n’han mantingut diversos de pagament (amb bon nivell venda d’entrades), cosa que ha permès que les propostes programades que ho requereixen puguin ser visualitzades en les condicions necessàries.

La Fira com a plataforma per connectar escoles de circ i generar sinergies

Fa més de cinc anys que la Fira de Circ al Carrer també organitza una taula rodona per posar sobre la taula algun tema relacionat amb la disciplina circense. Enguany no en va ser excepció: dissabte la Biblioteca Lluïsa Duran, escoles de circ de tota la província gironina com Contaminando Sonrisas, Can Cors de Celrà, l’Escola de Circ de la Bisbal, Pengim Penjam de Calonge, el Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona o Bot Gym de Figueres, entre d’altres, van ser els protagonsites de la taula rodona titualda Formació circense a la la província de Girona, moderada per Eva Gasull i Núria Tubella. Allà, tant professionals del circ com tècnics d’entitats i adminsitracions van poder crear sinergies entre uns i altres. Tanmateix, l’organització ressalta la necessitat d’apostar pel «gran valor del circ com a eina de creixement» per a poder, alhora, «dignificar la professió». Va servir per generar xarxa i planificar canals de comunicació i col·laboració que facilitin nous projectes o que millorin els existents.