El conscienciat i reivindicatiu actor Antonio de la Torre, guanyador de dos Goyas, estrena la coproducció internacional Entre la vida y la muerte, un thriller policíac estrenat aquest divendres en el que interpreta a un personatge enigmàtic i suposa la seva primera pel·lícula rodada en francès. Un film que es ja està en cartellera també als cinemes de Girona.

Entre la vida y la muerte es va rodar l’estiu de la pandèmia i va ser una experiència emocionalment molt potent. L’actor assegura que «no sabíem què passaria amb el món, ni amb el cinema, i de cop tornar a treballar en un projecte en el que estava fora de la meva zona de confort em va fer posar les piles».

L’intèrpret guanyador de dos premis Goya, bromeja sobre les escenes d’acció que apareixen a la pel·lícula. «Semblo un Tom Cruise de marca blanca», rient. La veritat és que es desenvolupa de meravella i té vàries set-pièces amb coreografies molt elaborades en les que no utilitza dobles. «Tothom es van sorprendre davant la meva disposició per rodar escenes de lluites, però la veritat és que em va agradar molt fer-les. Hi ha algun truc per allà, però per no ser un Vin Diesel de torn crec que no està gens malament».

L’actor agraeix el fet que se l’hi doni la oportunitat de fer aquest tipus de personatges.