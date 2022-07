La Cia. Trocos Lucos guanya el Premi Lola Casademont de la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà per l'espectacle La Tartana. Aquest ha estat el primer any que s'han celebrat els premis, organtizats per retre homenatge a Lola Casademont, una de les principals impulsores del certamen que va morir recentment.

Una de les principals novetats de la 27a edició de la Fira del Circ d'enguany, celebrada aquest cap de setmana passat, va ser la iniciativa d'impulsar els Premis Lola Casademont. La companyia guanyadora d'aquesta primera edició seleccionada per vot popular ha estat la Cia. Torcos Lucos per l'espectacle La Tartana, una proposta d'alta complexitat en tècniques de circ que desenvolupa la seva dramatúrgia a partir d'una "investigació acrobàtica sobre l'ús d'una furgoneta com a element escènic i com a suport" per les piruetes dels artsites. Així, aquest espectacle de caràcter desenfadat va ser escollit com el favorit de tot el cap de setmana. El guardó, que va ser entregat pel regidor de cultura Carles Puig, és una escultura de ceràmica negra feta per l'artista bisbalenc Didi Heras que representa una cadira oberta amb elements de circ "esperant una presència i enyorant una absència", tal com explica Eva Gasull, portaveu de la fira. A partir d'ara, la intenció de l'organització del certamen es seguir amb els Premis Lola Casademont.