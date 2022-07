Mariona Escoda, Triquell, Llum, Scorpio I Edu, cinc dels participants més populars del reeixit talent show de TV3 "Eufòria" seran els encarregats de cloure, el pròxim 7 d'agost a La Ciutadella, la quinzena edició del festival Sons del Món de Roses. Segons ha informat l'organització de la cita musical, que arrencarà aquest cap de setmana amb els concerts d'Andrés Calamaro i Ben Harper, els concursants actuaran per separat amb les seves bandes, faran alguna col·laboració especial i interpretaran el repertori del concurs, però també algun tema propi o de nova creació. Les entrades per l'espectacle "Eufòria en concert" es posen a la venda aquest dimarts, a partir de les 20.30 h, a través del web del mateix festival.

Eufòria s'ha convertit en un dels grans fenòmens televisius de la temporada a Catalunya. Les 13 gales del programa han tingut una audiència diària acumulada de 799.000 espectadors i una quota mitjana del 20%. La final va arribar als 473.000 espectadors i una quota del 29,7%. Aquest passat cap de setmana va traspassar per primera vegada la pantalla omplint el Palau Sant Jordi de Barcelona en una doble cita que va comptar amb les actuacions dels seus setze concursants. El format ha aconseguit fer-se un lloc especialment entre el públic més jove.