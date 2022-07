El festival Jazz en Tech torna del 22 de juliol al 24 d'agost amb 16 actuacions a deu municipis dels Pirineus orientals. Aquesta setena edició compta amb la incorporació de Ceret com a nova ciutat, on es podran gaudir de quatre espectacles.

Enguany, i de forma provisional, no participa cap municipi de l'Alt Empordà, com en altres edicions.

Aquesta nova programació ha estat concebuda, com les precedents, en una preocupació d'exigència qualitativa musical on cada municipi pugui trobar la seva tonalitat. Com a plats forts destaquen: l'arribada de la gran vocalista americana Mandy Gaines, del pianista i cantant Pablo Campos, talent emergint de l'escena jazz francesa, o del flautista Pierre Bertrand, cofundador del París Jazz Big Band. D'altra banda, en el marc d'una coproducció amb el Festival Pablo Casals, el trio del guitarrista Philippe Mouratoglou es produirà a Prada i a Amélie-les-Bains.

Un altre dels punts clau d'aquesta edició són els homenatges d'alguns imprescindibles del jazz com Nicolas Folmer Quintet ’So Miles Davies’ o André Mallau al voltant dels grans estàndards de Nova York dels últims seixanta anys.

Després de celebrar els 80 anys de la Retirada el 2019, els organitzadors volen treballar de nou sobre el tema Jazz i Migration, amb la complicitat de dos pilars del jazz europeu: el saxofonista Jean-Jacques Taïb i el guitarrista Vittorio Silvestri. El duo retroba aquestes músiques de llibertat que sobreviuen, viatgen, s'adapten, s'integren i s'erigeixen en patrimoni col·lectiu. Una creació en tres temps, amb les seves variacions respectives, a Serralongue, Prats de Molló i Ceret.

Al Museu d'Art Modern, el concert es consagrarà com un homenatge als artistes originaris d'Europa Central i del Sud, en total ressonància amb la nova exposició Chagall, Modigliani, Soutine & Cie, L'École de Paris (1900-1939).

Finalment, Jazz en Tech farà una incursió al Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà amb un concert dedicat a Ucraïna, organitzat en col·laboració amb el Consell Departamental dels Pirineus-orientals, el 24 d'agost, dia de la festa nacional del país.