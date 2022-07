Laura Andrés és una pianista i compositora nascuda a Sabadell que ha dedicat gran part de la seva vida a la docència musical. Durant la seva etapa a Girona, va ser professora al Conservatori, però necessitava viure més aventures i per això va traslladar-se a la capital. Ara, un any després de publicar el seu primer disc, #blanc, la sabadellenca actuarà a l’espectacle d’obertura del Petit Paradís de Tossa de Mar el proper 28 de juliol en un homenatge pel centenari d’Ava Gardner.

És de Sabadell, però va viure a Girona durant un temps. Què hi va venir a fer?

He viscut a Tossa de Mar, Llagostera, Santa Cristina d’Aro... i també Girona. Feia de professora al Conservatori.

Però va acabar marxant a Barcelona «perquè li passessin coses». Girona és una ciutat avorrida?

Girona es una ciutat on hi passen moltes coses, hi ha molta oferta cultural, però és molt difícil entrar en aquests cercles. Almenys a mi em va costar molt entrar dins el cercle musical. És molt tancat.

Ara tornarà a Tossa per donar el tret de sortida al Petit Paradís amb un homenatge a Ava Gardner.

L’any passat ja vaig tocar-hi i ara hi torno per a commemorar el centenari del naixement d’Ava Gardner. L’actriu va tenir un vincle molt especial amb aquest poble després de rodar-hi Pandora y el holanés errante.

Com serà, aquest homenatge?

Després de molts mesos d’investigació i documentació sobre la vida d’Ava Gardner, en Carlos i la Ivet van dissenyar un espectacle narratiu que combina música i peces audiovisuals insiprats en les cançons que havia compost la mateixa Gardner.

Gardner també era cantant?

Sí, i ho feia molt bé! Cantava boleros, tangos... però moltes cançons els hi dobalven perquè consideraven que no cantava bé.

De quina manera l’ha inspirat Gardner a l’hora de compondre les cançons per aquest homenatge?

Tota ella és una font d’inspiració. Era una dona lliure i independent que va haver d’aguantar la pressió i estigmatització del segle XX. Se la titllava de «fresca» i de «borratxa», però la veritat és que només vivia la vida lliurament, com ella volia. M’imagino molt com seria la seva vida ara. Crec que totes ens podem sentir identificades amb ella, en algun moment.

Vostè comença cada concert amb una improvisació inspirada en el lloc on actua. En aquest espectacle també ho farà?

No. És un espectacle on hi ha molta gent implicada. Hi haurà la cantant Júlia Colom, les projeccions de David Lago, les peces cinematogràfiques de Júlia Termes, l’actriu Èlia Solé... està tot molt pensat, no hi ha espai per a la improvisació.

El març va guanyar un Premi Enderrock de vot popular pel seu disc #blanc. Com va viure aquest reconeixement?

Va ser brutal. No m’ho imaginava gens. Va ser molt fort poder tenir el micro per a donar les gràcies i poder reivindicar la feina dels músics que, malauradament, és molt precària.

#blanc ha estat el seu primer disc en solitari. Després de dedicar-se tants anys a treballar amb altra gent, s’ha sentit sola?

Realment va ser un camí ple de dubtes. M’agrada molt estar darrere de les coses. He acompanyat ballarins, músics com la Shakira, també vaig participar a un espectacle de La Cubana... i, de cop, posar-me a primera fila em va costar. És un disc autoproduït del qual n’he après un munt.

Ara està treballant en el seu segon disc Kintsugi. Per què aquest nom?

En aquest cas, també és un disc autoproduït i sense cap discogràfica al darrere. Es diu Kintsugi perquè vol ser una metàfora del moment vital en el que estem. El Kintsugi és una tècnica d’origen japonès que consisteix a reparar peces de ceràmica trencades. A vegades tenim massa pressa per a reconstruir les coses i ens oblidem d’aprendre’n alguna cosa pel camí.

Diu que amb el seu disc #blanc li gradaria que, quan la gent l’escoltés, s’imaginés un llançol blanc per a poder-lo pintar com vulguin. Ara mateix, què hi dibuixaria, Laura Andrés?

Ostres! Ho hauria de pensar... però segurament dibuixaria un paisatge dels que teniu per aquí Girona [riu]. Necessito aquesta pau que em transmeten aquests paisatges perquè últimament, amb tants concerts, vaig molt de bòlit.