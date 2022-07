Públic fidel a la cobla i a la sardana, però també aquell que vol descobrir noves sonoritats i propostes més trencadores. El sisè festival Amb So de Cobla, que aquest any recupera la programació sense restriccions, unirà la música de sardana amb l'electrònica i estrenarà oficialment 'Introit', l'espectacle creat per a la gala de la Sardana de l'Any. Una fusió entre la Cobla Maricel, In Crescendo i Anna D'Ivori, on la veu i la cobla prenen el protagonisme. El director del festival, Adrià Bauzó, destaca que en paral·lel a fer valdre la música d'arrel catalana, el certamen aposta per l'eclecticisme. «De cop, sense complexos, tenim cobla amb música electrònica, funky o soul», afirma. Amb So de Cobla se celebra del 2 al 6 d'agost a Palamós.

Després de dues edicions marcades per la covid-19, el festival Amb So de Cobla torna al format habitual aquest 2022. El certamen, que es fa en diferents espais de Palamós (la plaça Josep Sarquella, la Catalunya i l'Arbreda), torna a apostar per la música d'arrel tradicional en estat pur. Però fidel a l'essència dels darrers anys, també s'obre a descobrir noves sonoritats, on la cobla i la sardana s'entrecreuen amb altres estils i ritmes. «La sardana és una música de carrer, com també ho és el break dance», admet el director del festival. «I a vegades, els astres s'agermanen i de cop, sense cap mania ni complexos, tenim una cobla amb música electrònica, funky o soul acompanyades de dansa contemporània», subratlla Adrià Bauzó.

L'encarregada d'obrir aquesta sisena edició d'Amb So de Cobla serà l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya (OMAC). El 2 d'agost a la nit, combinarà cobla i orquestra simfònica amb 'Trencadís', la seva primera producció que es va estrenar l'any passat a la Fira Mediterrània. Dimecres i dijous, serà el torn de les formacions clàssiques. A L'Arbreda, el dia 3 s'hi farà el ja clàssic 22è Concert de la Costa Brava-Memorial Ricard Viladesau, amb La Principal de la Bisbal i Els Montgrins. I a la plaça Catalunya, el dia 4 La Cobla Rossellonesa, en un format més reduït de l'habitual -un sextet- farà un recorregut per la història de la música catalana.

Dues coproduccions

Aquest any, Amb So de Cobla també portarà dues coproduccions a Palamós. Dijous, a la plaça Josep Sarquella el festival estrenarà oficialment l'espectacle creat per a la gala de la Sardana de l'Any: una fusió entre la Cobla Maricel, In Crescendo i Anna D'Ivori. I divendres, serà el torn de Za! & La Transmegacobla, que acompanyats per les veus de Tarta Relena portaran la seva particular fusió entre la distorsió, la psicodèlia i el so de la cobla. L'espectacle, coproduït amb la Fira Mediterrània de Manresa, ja fa dos anys que gira en diferents festivals.

Divendres, Amb So de Cobla també s'acostarà al públic familiar amb l'espectacle 'Ssshht!', on La Cobla Bisbal Jove i l'actor David Planas descobreixen els diferents instruments que formen part d'una cobla. I dissabte, per clausurar la sisena edició, la plaça Josep Sarquella acollirà la fusió entre sardana i música electrònica. Serà amb 'Coblism 2', creat pel DJ i productor musical rossellonès Raph Dumas i la polifacètica Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, que per a l'ocasió estaran acompanyats de Cobosmika.

«Capital del so de cobla»

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha dit que el festival fa que el municipi «sigui un any més capital del so de cobla» i que el certamen contribueix a reflectir «la vitalitat i creativitat associada a la seva sonoritat». El director del festival, per la seva banda, ha insistit en el fet que a més de «difondre el so de la cobla tan nostrada i els instruments que en formen part», el certamen també vol «utilitzar la tradició per mirar cap al futur».

«Passat i present, història i contemporaneïtat, tradició i modernitat es donen la mà al festival Amb So de Cobla», ha dit el subdirector general Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Antoni Herrera. El subdirector ha subratllat que el certamen és «un magnífic aparador i una gran oportunitat perquè la cultura popular, a través dels instruments de cobla i la seva sonoritat, però també a través de creadors i intèrprets de gèneres molt diversos, arribi a un públic cada cop més ampli».