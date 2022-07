El Premi Cerverí a la cançó amb la millor lletra en català de la temporada ja té les vuit finalistes de l’edició 2022, que es poden votar des d’ahir dilluns, coincidint amb l’inici la programació d’estiu de Catalunya Ràdio, fins al 12 de setembre. Els oients poden triar una cançó votant a través del web o l’app de Catalunya Ràdio. Els temes finalistes són Un minut estraboscòpica, d’Antònia Font; La certesa, d’Anna Andreu; S’ha mort l’home més vell d’Espolla, del grup empordanès La Ludwig Band; Ja no hi ets, de Xarim Aresté; Els ballarins, de Miquel Serra; Sa teva presència, de Maria Hein; Què vols de mi, d’Intana, i Els fets i l’atzar, de Marc Parrot.

El jurat del premi, que s’atorga per votació popular, està integrat pels periodistes musicals de Catalunya Ràdio Montserrat Virgili i Blai Marsé; la periodista del Grup Enderrock, Helena Moren; el director de la revista Enderrock i del programa Sona 9 d’iCat i Catalunya Ràdio, Lluís Gendrau; el director del programa Independents d’iCat, Josep Martín,i el patró de la Fundació Prudenci Bertrana, Francesc Viladiu.

El resultat de la votació popular es donarà a conèixer en el transcurs de la gala de lliurament dels Premis Prudenci Bertrana, que tindrà lloc el dimarts 20 de setembre a l’Auditori de Girona. Maria Arnal i Marcel Bagés, pel tema Meteorit ferit, van guanyar el guardó l’any passat.

El Premi Cerverí es va constituir el 1996. Hi participen les lletres originals i inèdites editades durant l’últim any natural (del 1 d’abril del 2021 al 31 de març del 2022). No hi opten ni les adaptacions ni els textos editats anteriorment en qualsevol altre suport.