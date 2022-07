El guitarrista Eduardo Niebla, fundador del grup Atila, inicia la gira d'estiu de la primera edició del Mediterranean Festival Tour amb 19 actuacions. Arrencarà el 2 d'agost a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i finalitzarà el 24 de setembre al Palau de la Música. Anirà acompanyat de la guitarra del portuguès Joao Lima i té com a tret diferenciador portar-se a terme en esglésies, basíliques, castells i jardins. De fet, la gira transcorrerà per les esglésies més icòniques de la costa catalana, a més de fer parada a València, Menorca i al Palau de la Música, actuació que clourà la gira 2022.

Niebla, acompanyat del guitarrista Joao Lima, posarà en dansa la seva guitarra per oferir un repertori musical amb molts matisos, que esdevindrà un recorregut per la seva llarga trajectòria musical amb peces emblemàtiques interpretades en auditoris similars arreu del món, que es mouen entre el flamenc, el jazz-cool i el so mediterrani, juntament amb algunes composicions incloses en el seu nou disc 'Las Olas de Niebla'.

El festival, que neix amb la filosofia d'expandir-se arreu del Mediterrani, es distingeix perquè recorrerà les esglésies i altres emplaçaments físics de localitats com Cadaqués (església de Santa Maria); Castelló d'Empúries (basílica de Santa Maria); L'Escala (església de Sant Pere); Pals (església de Sant Pere); Begur (església de Sant Pere); La Bisbal d'Empordà (església de Santa Maria); Sant Antoni de Calonge (església de Sant Antoni de Calonge); Calonge (església de Sant Martí); Santa Coloma de Farners (Auditori Municipal); S'Agaró (església de l'Esperança – Urb. La Gavina); Calella (església de Santa Maria i Sant Nicolau); Sitges (església de Sant Bartomeu i Santa Tecla); Barcelona (Palau de la Música); Menorca i València (Teatre Tàlia), entre altres.