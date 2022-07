Els mosquits van ser els convidats inesperats del concert que els noruecs Kings of Convenience van oferir diumenge al festival de la Porta Ferrada, en l’única parada que faran aquest estiu a Catalunya. Armats només amb les seves guitarres, Erlend Øye i Eirik Glambek Bøe havien començat la nit celebrant una temperatura «desconeguda» al seu país que els permetia tocar a l’aire lliure, sense imaginar-se que l’estiu a la Costa Brava té petits inconvenients.

Des de les inicials Comb my hair i Rocky trail els va pertorbar la presència dels insectes. «Que ràpid que una cosa positiva es pot tornar negativa i a la inversa! A Noruega no n’hi ha de mosquits! A partir de quants mosquits s’ha de suspendre un concert?», bromejaven amb el que acabaria sent el gag recurrent de la vetllada.

Tant, que el duet va haver de demanar al públic de Sant Feliu de Guíxols un repel·lent d’insectes. Els el va prestar una espectadora sol·lícita, a qui van dedicar un dels temes del seu darrer disc, Peace or Love, i ja no li van tornar.

Menys de mig concert van durar els culs a les cadires, perquè a Catholic Country van suggerir a l’auditori que fes petar els dits i s’acostés a ballar prop de l’escenari. La majoria del Guíxols Arena ja no va tornar al seu lloc per degustar clàssics de la banda com Misread, Boat Behind o l’aplaudidaI’d Rather Dance With You.

Ja als bisos, van dedicar Homesick als qui no fan vacances -majoria a la platea, segons una enquesta ràpida- abans de tancar amb Know How un concert que podria ser un David contra Goliat, la del so càlid de l’indie folk escandinau contra un afamat eixam de xuclasang.