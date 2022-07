L’Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí ha programat més d’una vintena d’espectacles per la nova temporada de l’equipament cultural, que es durà a terme des de finals del mes d’agost fins el gener del 2023. Entre les propostes més destacades s’hi troben l’espectacle El Llop: Terra Baixa, l’adaptació al clàssic d’Àngel Guimerà que va néixer de l’exitós programa de TV3 dirigit per l’Àngel Llàcer, el nou espectacle teatral de Joan Pera, Master Xof, i dos espectacles del festival Temporada Alta: Delicades, de T de Teatre i Per fi sol, un monòleg de Carles Sans, membre de Tricile, per parlar de les seves anèctodes professionals de més de quaranta anys de professió amb una de les companyies de teatre més exitoses de Catalunya. La programació també inclou propostes musicals, familiars, de dansa i de màgia.

De l’apartat teatral també destaca l’estrena a les comarques gironines de l’obra Entre Copas, un clàssic del cinema adaptat als escenaris amb un repartiment que compta amb actors de renom com Juano Artero (Verano Azul, El Comisario), Patxi Freytez (El Comisario, Todo sobre mi amdre) o Ana Villa (Amar en tiempos revueltos, Hospital Central). Una altra de les grans estrenes serà Los Pazos de Ullola, representada per Pere Ponce, Diana Palazón, Marcial Álvarez, Francesc Galceran, Esther Isla i David Huertas. La companyia Grop Teatre, local de Torroella de Montgrí, interpretarà una comèdia sobre mentides titulada Sempreviva. Una ficció administrativa. Pel que fa als espectacles de dansa, l’Espai Ter acollirà l’estrena a tot Catalunya de Four Seasons, de CaraBdanza, una prestigiosa companyia de teatre de Madrid. En ella, onze ballarins es mouran per l’escenari al ritme de la nova reinterpretació que ha fet el músic Max Richter de les Quatre Estacions de Vivaldi. Historias Extraordinarias es presenta com un dels plats forts de les propostes musicals. Es tracta de l’ultim espectacle de Javier Gurruchaga i La Orquestra Mondragón. També passaran per l’Espai Ter Manel Camp, que oferirà un concert en format de quartet jazz; el Cor Vivaldi i el Cor Jove Nacional de Catalunya dins el marc del Festival Corals Joves de Catalunya, així com també la segona Gala Pro Baix Ter, enguany dedicada a les Associacions de Defensa Forestal Montgri (ADF) i el Puig Segalar , que compta amb una proposta molt potent per a tots els públics. Tanmateix, el musical Dumbo serà una de les propostes familiars més espetaculars de la temporada. La venda d’entrades s’iniciarà demà a les 11 del matí al web de l’Espai Ter. varietat. L’Espai Ter de Torroella de Montgrí acollirà programació teatral, però també musical i de dansa per a tots els públics en la nova temporada 1 L’actor Carles Sans en l’espectacle «Per fi sol» F 2 Foto promocional d’ «El llop: Terra Baixa» F 3 L’actor Joan Pera a «Master Xof» F