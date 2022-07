Tot a punt per l’inici d’una nova edició del festival de Cap Roig, que arrenca divendres a les 22 h amb l’actuació del cantant colombià Sebastián Yatra. Segons ha informat l’organització de la cita musical de Calella de Palafrugell, organitzada per Clipper’s Live amb l’impuls de CaixaBank, fins a la data ja s’han venut més de 32.100 entrades dels diferents espectacles, xifra que representa un 80% del total. D’aquesta manera, dels 19 concerts d’aquesta edició, més de la meitat ja han penjat el cartell de sold out i la resta estan a punt d’exhaurir totes les entrades.

Després de dos anys sense celebrar-se a causa de la pandèmia, el festival torna enguany amb una edició que també comptarà com a caps de cartell amb artistes de renom com la cantant nord-americana Christina Aguilera, una de les dives de la música pop de finals dels anys noranta que actuarà aquest dissabte, el veterà cantant Raphael, el cantautor colombià Camilo, el cantant britànicolibanès Mika, els colombians Morat o el britànic Sting. La barcelonina Rigoberta Bandini, una de les sensacions de l’escena pop espanyola moderna, sobretot després del seu pas pel Benidorm Fest, serà l’encarregada de cloure el festival el dilluns 15 d’agost. Els concerts que ja han exhaurit les seves entrades de forma anticipada són: Sebastián Yatra, Stay Homas, Pablo Alborán, Miki Núñez, Rosario, Sting, Dani Martín, Joan Dausà, Morat i Rigoberta Bandini. Tanmateix, encara resten poques entrades per veure Christina Aguilera, Els Pets, Taburete, Raphael, Sergio Dalma, Camilo, Mika i els espectacles dirigits al públic familiar del grup Xiula i el musical de Dagoll Dagom Bye Bye Monstre. «Aquestes xifres ens demostren, un cop més, la confiança del públic i les ganes que té la gent de tornar a Cap Roig per viure unes nits d’estiu extraordinàries» ha destacat Juli Guiu, president del Grup Clipper’s i director del Cap Roig Festival, segons un comunicat de l’organització. Paral·lelament a la música, el certamen oferirà enguany sopars de la mà dels reconeguts germans Torres així com al village del festival, totalment renovat per Cal Blay Food Lovers amb una oferta gastronòmica «de primer nivell».