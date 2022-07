Sergio Bernal homenatja l’escultor Auguste Rodin al Celler Perelada

Auguste Rodin (1840-1917) és considerat el pare de l’escultura moderna per la seva ruptura amb el cànon acadèmic del segle XX a França. La seva innovadora concepció de l’art li va permetre inaugurar una nova etapa en aquesta disciplina, convidant l’observador a la reflexió. I aquesta és precisament la premissa que ha inspirat el prestigiós ballarí Sergio Bernal per crear un espectacle que no només pren el cognom de l’escultor francès sinó que també trasllada a la dansa la seva trencadora aposta. El Nou Celler Perelada, signat pel prestigiós estudi RCR Arquitectes, acollirà avui i demà (21.30 h) l’estrena absoluta de Rodin, amb tres coreografies a càrrec de la Sergio Bernal Dance Company, dins el Festival Castell de Peralada.

En el recorregut d’aquesta mirada «embolcalladora», el ballarí i coreògraf madrileny descobreix la màgia de l’autor i decideix donar-li vida a partir de la seva obra humanitzant tres de les seves peces més conegudes. Segons destaca el festival de Peralada en un comunicat, Sergio Bernal trasllada l’avantguardista concepció de l’art de Rodin a través de diferents llenguatges que van des del ballet clàssic, el barroc, fins a la dansa espanyola i el neoclassicisme. Per a l’espectacle, Bernal ha escollit les obres Torse d’homme Louis XIV, El pensador i El petó. A la primera, dirigida i interpretada pel mateix Bernal, «es representa la bellesa estètica i la fortalesa a través d’un Déu simbòlic» conegut com a «El Rei Sol». Inspirat en el barroc, el ballarí interpreta amb «la puresa del ballet clàssic i el barroc una estètica molt similar a la de l’obra». A El petó, Bernal es fixa en una de les obres més commovedores de l’escultor, en la qual «la passió i el desig queden plasmats amb molta tendresa». En aquesta coreografia, interpretada al costat de Ciada Rossi, solista de la Companyia Nacional de Dansa, els dos cossos es fusionaran a través del llenguatge neoclàssic per explicar una història d’amor. Rodin es clou amb la coreografia inspirada en El pensador. A través d’un llenguatge de la dansa espanyola, la peça es proposa transmetre «la visceralitat i la força de la contenció del pensament des de la impotència i el dolor». Tal com afegeix el comunicat del festival empordanès, «respectant l’estètica de l’escultor», la coreografia s’acompanyarà de zapateaos i de l’energia i l’emoció que transmet el flamenc». Un escenari únic L’espectacle de Sergio Bernal servirà per inaugurar com a escenari el nou Celler Perelada, inaugurat el passat mes de maig. Situat sota l’antiga granja del Castell, una construcció dissenyada a la dècada de 1940 per Adolf Florensa, el nou celler ha estat dissenyat per RCR Arquitectes, guanyadors del Pritzker 2017. Es tracta del primer celler d’Europa amb certificat LEED Gold de sostenibilitat i la família Suqué Mateu hi ha invertit més de 40 milions. L’equipament va obrir les portes al públic general el 24 de juny oferint un programa de visites que vol esdevenir una experiència única. Dues d’òpera i Pink Martini La 36a edició del festival Castell de Peralada es va inaugurar el passat 8 de juliol amb tres coreografies a càrrec de la companyia bavaresa Bayerisches Staatsballett. Aquest divendres, a les 22 h, el certamen comptarà amb la representació de The Fairy Queen, la semiòpera barroca composta el 1692 pel músic anglès Henry Purcell, sota la direcció musical de Dani Espasa i escènica de Joan Anton Rechi. El mateix divendres, a les 19.30 h, la capella del Carme acollirà el recital d’Emily D’Angelo, la nova sensació del món de l’òpera. Dissabte, a les 22 h, el grup nord-americà Pink Martini actuarà als jardins del Castell.