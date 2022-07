El jazz del passat i el del futur es troben aquesta cap de setmana a l’Estartit

Jazz del d’ahir i del demà. El municipi de l’Estartit celebra des d’aquesta nit i fins diumenge la 7a edició del Jazz Festival, un esdeveniment que enguany proposa vuit concerts en quatre dies, amb noms consagrats de l’escena com Al Di Meola, Stacey Kent i Mulatu Astatke i joves promeses de Catalunya com Irene Reig, Joan Mar Sauqué, Alba Careta i Eva Fernández. Tots els concerts tindran com a escenari la Punta del Molinet.

El guitarrista mallorquí Biel Ballester, liderant el seu trio i acompanyat pel violinista francès Thomas Kretzschmar, protagonitzarà la inauguració del festival, aquesta nit a les 22h, amb una refrescant proposta a base de jazz manouche, un estil de swing creat a la dècada de 1930 pel guitarrista belga Django Reinhardt amb influència el jazz americà i al qual ell aporta tocs mediterranis. Prèviament, a les 20h al mateix escenari, Irene Reig i el seu trio, oferirà al públic Mira (The Changes, 2021), un disc que conté vuit composicions i en què combina la composició amb reinterpretacions pròpies dels clàssics del bop i el hardbop, com Duke Ellington i Richards Rodgeers.

En la jornada de demà divendres, el cap de cartell serà l’etíop Mulatu Astatke, conegut com el pare de l’ethio jazz, un subgènere nascut en la dècada dels anys 50 del segle passat. El músic i compositor va rebre el reconeixement internacional a partir de 2004 després de la seva música servís de banda sonora per a la pel·lícula protagonitzada per Bill Murray i Sharon Stone Broken Flowers (Flors Trencades), del cineasta nord-americà Jim Jasmusch. Al municipi del Baix Empordà Mulatu Astatke es presentarà en format d’octet per oferir un repàs de la seva llarga trajectòria, en què ha desenvolupat el seu particular estil de fer jazz, amb un programa rítmic i acolorit, combinant melodies mil·lenàries i música clàssica occidental amb ritmes funk llatins i afro.

També en la segona jornada del festival actuarà al festival el jove trompetista empordanès Joan Mar Sauqué que presentarà en primícia el que serà el seu quart disc. Sauqué, que ja va participar en l’edició del 2016 i en diversos concerts a l’Estartit en el marc de la programació tardor-hivern-primavera, torna ara amb una selecció que parteix del jazz de la dècada de 1940 i 1950 per elaborar els seus propis temes, explorant amb sonoritats entre el cool i el hardbop.

El nord-americà Al Di Meola, considerat un dels millors guitarristes de jazz del món, protagonitzarà la tercera jornada del festival. Amb més d’una vintena d’àlbums publicats, Meola ha estat un dels grans renovadors del llenguatge del jazz, i a l’Estartit es presentarà en format de trio acústic. Així mateix, la trompetista catalana Alba Careta serà l’encarregada, a partir de les 20 h, d’obrir la jornada tot presentant el seu segon disc d’estudi, Alades.

La cantant nord-americana Stacey Kent, considerada una de la grans dames del jazz dels Estats Units, i la saxofonista i cantant barcelonina Eva Fernández, que interpretarà en directe l’àlbum Sola, seran les encarregades de cloure diumenge, a les 22 h i a les 20 h respectivament, una setena edició del festival que presenta el cartell més paritari de la seva història, «amb la voluntat de complir amb els objectius de Desenvolupament Sostenible del full de ruta global per avançar en el desenvolupament sostenible fixat per Nacions Unides en l’Agenda 2030», segons assenyalen des de l’organització en un comunicat.