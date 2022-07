El Nomad Festival, l’esdeveniment d’oci i cultura nòmada de Catalunya, torna aquest cap de setmana al Castell de Calonge, després de l’èxit assolit fa un mes, per Sant Joan, quan hi va aterrar per primer cop. Des d’avui i fins diumenge, la fortalesa serà l’escenari per on passaran artistes emergents acompanyats de parades de menjar, roba i complements. A més, coincidint amb el Nomad, les nou llibreries del municipi aprofitaran el dissabte per obrir fins a les dotze de la nit i celebrar «una mena de Llibrestiu», tal com assegura Xavier Bastus, de la llibreria La Viatgeria.

Així, al llarg de tres dies hi haurà actuacions en viu amb concerts de rock i soul amb Maria Jacobs, un tribut al rock català de la mà de Ruc’n’Roll o el concert de versions amb Pau Morales. El festival també ofereix diverses propostes per al públic familiar. En aquest àmbit, s’han programaran espectacles com La festa Pirata amb Turuleta Band, Fem les maletes amb Eli Casas Show i Hollywood amb Hecatombe Teatre, a més d’altres activitats i els diversos espectacles itinerants que acompanyaran cada dia als visitants. També s’hi podrà trobar entreteniment per a tota la família amb accés il·limitat a l’espai infantil, que enguany estarà format per les Andròmines del Burro dels Jocs, jocs elaborats a partir de material reciclat, tallers de manualitats i conta contes.

Aposta de valors

«L’espai market» acollirà més d’una vintena de marques independents escollides «acuradament» per l’equip creatiu de Nomad amb l’objectiu de «recolzar la producció sostenible, original i de proximitat», tal com assenyala l’organització en un comunicat. Entre d’altres, es podran trobar productes de cosmètica natural, decoració, joieria d’autor, moda, complements o articles per nadons.

Com ja és habitual en les diverses edicions del Nomad, la gastronomia també tindrà un paper destacat dins el recinte, amb una aposta per una oferta apta per a tots els paladars. Alguns dels menús de les parades de menjar reuniran especialitats culinàries d’arreu del món, plats per a vegans i vegetarians, carns ecològiques i aliments de quilòmetre zero.

El Nomad va néixer l’any 2016 amb l’objectiu de ser una plataforma de difusió del treball de petites marques i emprenedors fusionant música en viu, gastronomia, animació familiar i un mercat de dissenyadors independents, amb una clara aposta per valors de sostenibilitat, proximitat i originalitat, i aquest any ja celebra la seva setena edició. Tal com el seu nom indica, l’esdeveniment és itinerant, i en els darrers anys ja ha passat per municipis com Olot, Sant Feliu de Guíxols o Malgrat de Mar.

Festa literària

Aprofitant un esdeveniment que preveu aplegar un bon grapat de visitants al municipi, les nou llibreries de Calonge, que van obrir el 10 de desembre de l’any passat, ampliaran demà el seu horari comercial fins a les dotze de la nit. «Teníem ganes de celebrar el Llibrestiu, però aprofitant que aquest cap de setmana hi havia el Nomad, vam aplaçar la festa literària per aquest cap de setmana», assenyala Bastus. Entre les 19 h i fins la mitjanit, les llibreries tindran obert al públic i oferiran sessions musicals amb diversos discjòqueis. A més, algunes d’elles han preparat tallers per a tots els públics i d’altres oferiran un refrigeri als seus visitants.

Aquest és el primer estiu «de vida» de les llibreries de Calonge, nascudes en el marc del projecte «ciutats del llibre». Tot i que la valoració que fa Bastus del curs és bastant positiva, admet que aquest estiu «està essent bastant irregular». Meritxell Ral, de Ral Llibres, apunta per la seva banda, que aquesta època esta servint «per donar-nos a conèixer a la gent que estiueja per la zona».