La cultura catalana plora la mort de Núria Feliu. Representants institucionals, associacions, entitats, grups de música, cantants i seguidors de la música de Feliu, han omplert Twitter de missatges de comiat a la cantant catalana, que ha mort als 80 anys. Irrepetible, icònica i un referent són alguns dels adjectius que han dedicat a Feliu. També s'ha fet referència al seu paper en defensa de la llengua i la cultura catalana. «Catalunya ha perdut una música i una artista molt estimada per moltes generacions del país», ha manifestat el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Aragonès ha assenyalat el fet que, durant la seva trajectòria, cultivés múltiples gèneres musicals, recuperés diverses cançons i estigués vinculada a la música més popular. «La cultura catalana està de dol», ha assegurat Aragonès, que ha dit que cal valorar el «llegat» que deixa l'artista, no només en l'àmbit musical sinó pel seu «compromís amb la societat, especialment amb la seva vila de Sants però també amb el conjunt i els drets del país».

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha definit la cantant com una «icona de la cultura catalana» i ha remarcat que Feliu va ser «un referent per a moltes dones». Garriga ha indicat que des del Govern estudiaran quin és el millor homenatge que poden fer-li i ho anunciaran pròximament. El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha destacat «la seva aportació a la música, a la cançó i a la cultura catalana». Iceta ha rebut la notícia de la seva defunció aquest divendres al matí en una botiga de discos de Barcelona, des d'on ha recordat que Feliu «ha acompanyat a moltes generacions» i que sempre «ha fet el màxim per la difusió de les nostres músiques i de la nostra llengua».

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat el seu condol, i el de tot el plenari municipal, per la mort d'una «icona» de la cultura barcelonina i catalana com Feliu. Colau ha interromput el ple municipal que s'estava celebrant per expressar aquest condol cap a la família en conèixer la notícia. En declaracions posteriors als mitjans, ha destacat que era una persona molt estimada al barri de Sants i ha afegit que a banda de cantant, actriu i dona polifacètica era una "«santsenca' convençuda». «La ciutat de Barcelona no oblidarà mai Núria Feliu», ha manifestat.

Música

Des del món de la música, Maria del Mar Bonet ha assenyalat que el que més recorda de Feliu és quan la va conèixer de jove i cantava al costat de Tete Montoliu: «Ens va enlluernar a tots per la seva elegància i saber estar als escenaris, cantant estàndards americans en català d'una manera original i esplèndida». Mentrestant, la cantant Marina Rossell ha remarcat que Feliu va ser «irrepetible i única» i «mai serà oblidada». Els Catarres han escrit a Twitter: «La teva veu ja fa temps que et va fer immortal. Nosaltres et continuarem cantant i et portarem al cor, Núria!».

El cantant, guitarrista i compositor Pep Sala ha destacat que Núria Feliu ens va ensenyar a tots que es podia cantar en català sense complexos, que «es podia fer jazz, fer cuplets, les sardanes, cançó d'autor». En declaracions a l'ACN, el músic ha destacat que tots els que han fet rock i música en català després d'ella hi estan en deute i li han d'estar agraïts: «Ens va facilitar molt el camí i ens va ensenyar què es podia fer». Així mateix, el compositor ha apuntat que ella era dels darrers membres d'una generació, juntament amb l'Albert Mallofré, Tete Montoliu o el mestre Borrull i tants altres que «van ser els pioners de fer música en aquest país» i els van aplanar molt el camí als que han vingut després. L'ESMUC ha definit Feliu com «una artista eclèctica que va interpretar jazz, boleros, sardanes i cuplets en català, entre altres gèneres».

Barnasants

El director del Barnasants, Pere Camps, ha destacat aquest divendres que Feliu és «un referent molt important per la música popular en català i ha fet una aportació fonamental en defensa de la llengua i la cultura catalana». En declaracions a l'ACN, considera que en un moment en el qual «si no cantes en anglès, no ets cosmopolita i si només cantes en català sembla que estàs limitat, Feliu com els de la seva generació, van entendre que calia normalitzar i defensar la nostra llengua i cultura absolutament massacrada per la dictadura franquista».

Òmnium Cultura i Plataforma per la Llengua

Òmnium Cultural ha dit que és «un dia molt trist. Et trobarem a faltar, Núria Feliu; actriu i cantant, ambaixadora santsenca i catalana universal. Descansa en pau». Mentrestant, Plataforma per la Llengua ha destacat que Feliu era una figura «cabdal» per la música catalana. «Volem expressar el nostre agraïment per la seva implicació en la lluita per la promoció de la nostra llengua, així com el nostre condol a familiars i amics». També han reaccionat a la mort de Feliu la Confederació Sardanista de Catalunya o Picap, la discogràfica ha assenyalat que estan «tristos per la pèrdua d'una de les referents. Gran artística i humanament. Trobarem a faltar la Núria Feliu, però sempre ens quedarà la seva veu, els seus enregistraments».

Des de la Federació d'Ateneus, han destacat que és «una icona i referent, que ha actuat tantes vegades pels teatres dels #ateneus de Catalunya». Des de la Xarxa de Teatres d'Ateneus de Catalunya estan homenatjant la seva carrera amb l'espectacle de 'The Feliuettes'. L'escriptora i periodista Pilar Eyre ha fet també una piulada i ha recalcat que Feliu era «una de les persones més simpàtiques que ha conegut. Era una artista alegre, allò tan difícil. El seu nom dirà poc potser als que no són catalans, però per nosaltres és com si hagués mort un familiar molt proper».