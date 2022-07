La representació de la Pastoral for the Planet al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols coincidirà amb una efemèride molt especial per a La Fura dels Baus. El 24 de juliol de 1992 la companyia es trobava a Montjuïc realitzant l’assaig general de l’espectacle d’inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, que es va estrenar just l’endemà a l’Estadi Olímpic.

Padrissa, ideòleg d’aquell espectacle marítim que va enlluernar milions de persones de tot el món, va dirigir, al costat d’Àlex Ollé i amb la col·laboració de Hansel Cereza, Jordi Arús, Miki Espuma i Pera Tantiñá una proposta que va comptar amb música simfònica composta i dirigida pel japonès Ryūichi Sakamoto. «Aquell espectacle està molt vinculat a aquest Pastoral for the Planet perquè va ser vist per pràcticament la meitat de la població mundial d’aquell moment» explica Padrissa. Una experiència que el creador recorda com a única i que enllaça amb aquest planeta globalitzat del qual el nou espectacle parla, atès que van introduir la figura d’un home ensangonat que es dreçava alçat per uns mariners i que volia ser una abraçada a Sarajevo. «Calia recordar que a tot just dos mil quilòmetres de la ciutat de Barcelona, als Balcans, hi havia una guerra on moria molta gent»