«Despechá», la cançó que Rosalía ha convertit en èxit durant la gira

Rosalía ha tornat a sorprendre i ha aconseguit convertir en èxit una cançó, Despechá, que encara no ha publicat oficialment però sí que ha interpretat en directe durant els concerts de la seva gira «Motomami». Tornarà a cantar-la aquesta nit i demà diumenge en els seus concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cançó d’aires llatins que parla d’una dona ofesa que surt de festa amb les seves amigues per superar el que ha viscut s’ha convertit en un nou himne. El tema que, igual que les seves actuacions, ja s’ha viralitzat a les xarxes socials a través dels vídeos dels directes i de tiktoks va pel camí de transformar-se en la cançó de l’estiu.

La cançó encara no es pot trobar a cap plataforma públicament, no està gravada en un estudi i ni tan sols tenia títol quan la va presentar per primera vegada. No obstant això, ha aconseguit que els seus fans ja se n’hagin après la lletra i s’ha convertit en un altre èxit de la cantant de Sant Esteve Sesrovires. El títol de la cançó el va decidir comptant amb el seu públic, amb qui va valorar la idea de dos possibles noms: ¿Despechá o De lao a lao?. Va guanyar el primer.

El primer lloc on la va interpretar va ser a Almeria, on va oferir el primer concert de «Motomami World Tour». Poc després, la intèrpret va publicar un passatge de Despechá a Instagram. Comença així: «Baby, no me llames, que yo estoy ocupada olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale, con todas mis motomamis, con toda mis gyales». En els seus concerts, l’artista no només ha estrenat Despechá, sinó que també n’ha brindat altres d’inèdites, com Aislamiento i Dinero.