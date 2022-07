La Jove Orquestra de les Comarques Gironines actuarà demà a partir de les 19 h a l’Auditori de Girona amb una vuitantena de joves músics que interpretaran La Patètica de Txaikovski. El concert serà la cloenda d’una estada pedagògica que van iniciar dimarts al mateix equipament. Aquesta tarda en faran un assaig obert al parc Núria Terés dins el marc del cicle musical Notes al Parc.

Un total de vuitanta-sis joves músics catalans i d’altres països europeus han estat al llarg d’aquesta setmana assajant a l’Auditori de Girona (i sota la direcció d’Isabel Rubio) la Simfonia número 6 en si menor op.74, coneguda com Patètica, l’última que va fer el compositor rus Piotr Ilitx Txaikovski abans de morir, i que interpretaran demà a les set de la tarda.

Sobre l’escenari hi destaca el talent gironí, ja que dels més de vuitanta participants, vint-i-tres són de les comarques gironines, i trenta-quatre de la resta de Catalunya. A més, també compta amb set músics de la resta de l’Estat Espanyol. Els joves de la JOCG, projecte pedagògic que va impulsar al Fundació Metalquímia, han estat dirigits sota la batuta de la murciana Isabel Rubio, actualment directora associada de l’Orquestra Vigo 430 i la Jove Orquestra Simfònica de Granada.

Per la seva banda, Jaume Lleixà, director artístic de la JOCG, destaca que «l’èxit de convocatòria i el gran nombre de sol·licituds rebudes per participar a l’estada evidencien la qualitat de la proposta de la JOCG», després que rebessin gairebé quatrecentes inscripcions de joves per a participar a l’estada, iniciada dimarts passat.

Entre el professorat, Krzysztof Wisniewski i Anna Urpina han estat els professors de violí i Cristina Pozas, la de viola. A més, cinc antics membres de la JOCG també han estat professors en l’estada d’enguany, com Laura Peribáñez, al violoncel; Marta Fossas, al contrabaix; Lluís Casanova, al vent fusta; Anna Ferriol, al vent metall i Pau Montané a la percussió.

A més del concert de demà, però, la JOCG oferirà aquesta tarda a les vuit un assaig obert i gratuït al Parc Núria Terés de Santa Eugènia, dincs el marc del cicle musical Notes al Parc, organitzat per l’Ajuntament de Girona, La Marfà-Centre de Creació Musical i l’Auditori de Girona.

La Fundació Metalquimia, conjuntament amb l’Ajuntament de Girona i l’Auditori de Girona, ha assumit des de 2019 el projecte pedagògic de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. La JOCG és una aposta decidida de futur, que ofereix als estudiants de música de les comarques gironines i d’altres demarcacions l’oportunitat de fer un treball orquestral de primer nivell, amb directors i professors de reconegut prestigi internacional, membres de les millors orquestres europees.

En aquest marc, la JOCG ofereix concerts en formats simfònics a la demarcació de Girona, amb l’objectiu de contribuir a fer de Girona i el seu Auditori un referent de la formació pedagògica, promoció i difusió de la música simfònica, especialment entre el públic jove, amb especial atenció als col·lectius més desafavorits de l’entorn proper.