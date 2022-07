Mor la nostra Liza Minelli

Si Núria Feliu hagués nascut als Estats Units, gairebé segur que hauria tingut un espai fix en un dels grans casinos de Las Vegas i el seu nom, com el de la gran Liza Minnelli, sortiria en lletres lluminoses. Però no, la diva menestral de la cançó catalana, que va morir ahir als 80 anys, va néixer a Sants -un barri, popular per descomptat, del qual va ser estendard i ambaixadora- i va haver de conformar-se amb altres escenaris més prosaics. La prova del cotó fluix de la seva connexió amb el barri va ser el fet que un dels gegants de la colla representa precisament la polifacètica artista. La figura es va crear el 2015. Lamentablement, la cantant no va poder superar l’ictus que la va postrar a principis del 2021.

Feliu pertanyia a aquesta raça d’artistes catalanes que, com Mary Santpere i Guillermina Motta, no són només mers intèrprets, també es colen en la teva memòria sentimental a base de senzillesa i simpatia. Feliu, la Feliu, era la tieta que ens cantava. El títol no és despectiu perquè va ser una súper tieta de les filles del seu germà, que, com manen els antics cànons de l’artista, li feia de mànager.

Va ser una de les icones de la Cançó Catalana, signifiqui el que signifiqui, perquè va recuperar antics boleros i cuplets de l’antiga tradició cabaretera que va cantar amb una intenció picaresca al vell estil i sense el toc crític o sexual. Però, a més de bona veu, veu de negra, va aportar i, això s‘ha de reconèixer, un gran alè internacional amb les versions en català d’un ampli repertori d’estàndards jazzístics i fins i tot de country, gràcies al seu lletrista habitual, Josep Maria Andreu. Feliu s’atrevia amb tot, des de Burt Bacharach -més conforme al seu estil- fins a Leonard Cohen. En aquest sentit eclèctic cal destacar les seves col·laboracions amb Tete Montoliu, un dels grans intèrprets locals del gènere que van aconseguir trencar fronteres als anys 60, i amb Lou Bennett, en un disc col·lectiu.

Primera vocació

La seva primera vocació no va ser la música, sinó la interpretació. Per això va començar com a actriu a l’Orfeó del Canigó de Sants. Tot i que va abandonar aviat aquesta faceta -el seu amic Ventura Pons la va recuperar després breument a les pel·lícules El vicari d’Olot i Any de Gràcia-, la seva naturalitat i la seva experiència van ser decisives per connectar amb el públic. El seu debut professional com a cantant es va produir el 1964, sempre en català, al grup Els Quatre Gats, seguint els aires de renovació de la Nova Cançó oberts per Els Setze Jutges i Josep Maria Espinàs, i va arribar a gravar amb artistes com Joan Manuel Serrat.

Bona part de la Nova Cançó es va decantar per un vessant més d’autor i de protesta política en què Feliu mai va militar, per això va patir una certa condescendència per part de la intel·lectualitat dels últims anys del franquisme. L’escriptor Juan Marsé, per exemple, en un dels seus acerats comentaris, va assegurar que el pitjor càstig que podia imaginar-se era escoltar Núria Feliu dues hores seguides. Tot i això, no s’ha d’oblidar que la seva versió de The partisan de Leonard Cohen va tenir problemes amb la censura.

Treballadora infatigable, que mai va voler crear una família -«és una soledat escollida i meravellosa», solia presumir-, l’artista es va mantenir dècades sobre els escenaris sempre en contacte amb un públic fidel. I, sorprenentment, va aconseguir afegir a les seves platees públic jove, al militar per l’independentisme amb l’arribada del procés (durant tres anys va abordar recitals de Poemes patriòtics amb l’Assemblea Nacional Catalana). Una acció del tot conseqüent, ja que sempre va ser un dels rostres visibles de l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

De fet, aquest suport ja havia despertat bastantes crítiques quan el 2001, en l’últim Govern de Jordi Pujol, es va fer públic que rebia un salari anual de la Generalitat de l’equivalent actual a 37.000 euros anuals com a responsable d’un pla de cultura popular paral·lel a l’oficial (altres assessors van ser Josep Laporte i Baltasar Porcel, que se’n va emportar el doble). Quan va saltar la notícia, els dirigents del partit nacionalista van defensar sense rubor aquesta iniciativa que s’havia mantingut amagada. Més tard, el 2011, responsables de l’extinta Convergència van reconèixer que una gira de la cantant s’havia pagat secretament amb fons desviats del Palau de la Música.

Connexió amb els joves

El 2007, dos anys després d’anunciar la seva retirada dels escenaris, Feliu va reunir en un llibre-disc les sardanes catalanes més populars amb motiu del centenari de l’estrena de La santa espina, amb lletra d’Àngel Guimerà i música d’Enric Morera. Però això no li va impedir saltar-se la jubilació, quan al Gran Teatre del Liceu va celebrar 50 anys de carrera i el seu 70è aniversari amb l’espectacle col·lectiu Núria Feliu 50/70, en el qual artistes com Serrat, Marina Rossell, la Companyia Eléctrica Dharma, Peret i Sílvia Pérez Cruz li van rendir homenatge.

La seva connexió amb les noves generacions es va reafirmar quan ja no ho esperava amb el disc La pols i l’era que Els Catarres van gravar amb la mirada posada en ella. Això li va permetre tornar acompanyar Òscar Dalmau a l’escenari del Canet Rock, on adolescents s’acostaven a ella per preguntar-li si era famosa.

El 2015, la cantant va publicar les seves memòries, on va recollir els records sentimentals de les places i els carrers del seu barri, amb calçades de llambordes, colmados tristos i nens jugant a l’aire lliure. Allà, la petita Núria, la filla dels botiguers del mercat de Sants, la noia que no va tenir estudis, apareixia asseguda en una cadireta, contemplant la festa major entre els barrots del balcó de casa seva.