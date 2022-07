L’art del vitrall és el títol de la nova guia dels Quaderns de la Revista de Girona, escrita conjuntament per Anna Santolaria, Sílvia Cañellas, Núria Gil, Antoni Vila i Anna Vila. El volum, editat per la Diputació de Girona, dona a conèixer els principals vitralls de diferents èpoques conservats a les comarques gironines. El text repassa la història del vitrall i il·lustra el lector sobre els estils i les tècniques que s’hi descriuen, amb exemples tant d’edificis civils com eclesiàstics.

El llibre va ser presentat aquest passat dijous a la tarda, en un acte que va tenir lloc a la sala del Tinell de la Catedral de Girona i que va comptar amb la participació d’Albert Piñeira, vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, i dues de les autores, Anna Santolaria i Sílvia Cañellas, que van destacar que en el treball s’ha volgut posar de manifest el valor d’algunes de les obres cabdals d’aquest art. Sense voler ser exhaustius, els autors han intentat oferir un tast d’obres de diferents èpoques per mostrar l’àmplia gamma de manifestacions del vitrall a les terres gironines. El volum L’art del vitrall és el número 221 de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», i el 95 de la sèrie «Guies».