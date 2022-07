Sebastián Yatra encén Cap Roig

«Així els vull veure, cantant tota la nit. El xou passa a l’escenari, però també allà a baix, on, en una nit com aquesta, m’agradaria estar a mi». Un parell de picades d’ullet a la música d’aquesta banda de l’Atlàntic recorrent a clàssics de Rosario i Ketama van servir perquè Sebastián Yatra acabés d’encendre el públic. De fet, estàvem a mig concert i no feia falta. El públic que omplia l’escenari dels Jardins de Cap Roig en la primera cita del Festival tenia clar que el recordaria durant temps. A ell. I a la nit que van viure. Una nit sufocant, de calor de les que deixen els vestits i les camises enganxades al cos només d’intentar ballar una mica. Però, tot i el que diguessin els termòmetres, no era un dia per quedar-se quiet a la cadira.

Des de l’arrencada amb Melancólicos anónimos fins ben passada la mitjanit amb Pareja del año, passant per la ràpida aparició en la tercera cançó de l’esperada Tacones rojos no va haver-hi pauses. Com a molt, moments més íntims, amb Cómo mirarte o Devuélveme el corazón, però sobretot molt de ritme. Chica ideal, Pareja del año, Traicionera, A partir de hoy..., els èxits del cantant de Medellín s’anaven encadenant i, com en una mena de karaoke improvisat, va quedar clar que a moltes, i a molts, no els feia falta que els hi apuntessin les lletres.

«Mi pedazo de Sol, la niña de mis ojos/Tiene una colección de corazones rotos./Mi pedazo de Sol, la niña de mis ojos/La que baila reguetón con tacones rojos». La lletra de Tacones rojos és una d’aquelles tornades que gairebé tothom té al cap, o com a mínim, ha sentit un munt de cops en els últims mesos. Una melodia pop convertida en èxit internacional sense que, per això, Sebastián Yatra hagi renunciat a seguir «portant la festa» amb cançons més reggaeton com Pareja del año. Un estil musical que ha deixat ser de ser patrimoni dels llatinoamericans. I s’estén arreu. També a Cap Roig, on Yatra va estrenar l’ampliació de les grades que proposa el festival per a aquest any omplint l’auditori dels Jardins. I va convèncer. Les fans més joves, les que ja no ho són tant, i les mares de les primeres. Més públic femení, però també molt masculí i moltes famílies juntes trencant, un cop més, els estereotips de la relació entre el reggaeton i els grans festivals de la Costa Brava. Com el de Cap Roig. Que, després de veure ahir com el públic s’encenia gairebé més pel ritme de Sebatián Yatra que per la calor, avui continuarà amb un dels altres dels grans noms dels cartells dels darrers anys, Christina Aguilera, abans que apareguin pels jardins de Calella de Palafrugell estrelles com Sting, Rosario, Camilo o Dani Martín, fins al tancament del festival el 15 d’agost amb Rigoberta Bandini.